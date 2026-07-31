امام جمعه موقت ایرانشهر: اربعین فرصتی برای تبیین مکتب حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی افضلی‌تبار، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر، ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، تقوا را به معنای انجام واجبات و دوری از محرمات دانست و بر مراقبت دائمی از اعمالی که برای آخرت پیش‌فرستاده می‌شود، تأکید کرد.

امام جمعه موقت ایرانشهر با اشاره به ۹ مردادماه، روز اهدای خون، این اقدام را ارزشمند و انسان‌دوستانه خواند و از روحیه ایثارگرانه مردم ایرانشهر قدردانی کرد و گفت: خون ماده‌ای حیاتی و بی‌جایگزین است که اهدای آن، نشانه وطن‌دوستی، دین‌باوری و احساس مسئولیت اجتماعی است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم ایرانشهر در پایگاه‌های خون‌گیری به دنبال حمله اخیر به پادگان نظامی، از همگان خواست که این کار خداپسندانه را همواره مدنظر داشته باشند.

حجت الاسلام افضلی تبار در ادامه با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، این ایام را فرصتی برای زنده‌نگهداشتن نهضت عاشورا و تبیین اندیشه ناب حسینی دانست و تأکید کرد: کاروان اسیران و روشنگری‌های حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع)، نقش بی‌بدیلی در ماندگاری پیام عاشورا ایفا کردند.

وی با تأکید بر ضرورت آشنایی و تعمیق در مفاهیم زیارت اربعین، افزود: این زیارت، سرشار از مضامین بلند معرفتی و بصیرت‌آفرین است که مطالعه و تأمل در ترجمه و تفسیر آن برای همه عزاداران حسینی ضروری است.

امام جمعه موقت ایرانشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصائب حضرت زینب (س) و رنج‌های کاروان اسیران کربلا، یادآور شد: جانفشانی و پایداری آن حضرت در مسیر ابلاغ پیام شهدای کربلا، الگویی بی‌نظیر از ولایت‌مداری و جهاد تبیین است که امروز نیز باید سرلوحه حرکت جامعه اسلامی قرار گیرد.

وی همچنین از نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی قدردانی کرد و گفت: امنیت امروز جامعه مرهون تلاش و بیداری این نیروهاست و مردم باید همواره پشتیبان آنان باشند.

حجت‌الاسلام افضلی تبار در پایان از برگزاری برنامه پیاده‌روی و اجتماع جاماندگان اربعین در ایرانشهر خبر داد و از مردم خواست با حضور پرشور در این آیین، ارادت خود را به ساحت امام حسین (ع) و اهل‌بیت (ع) نشان دهند.