راثی: وحدت حول محور ولایت ضامن امنیت و اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد راثی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه لیلان، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، فرا رسیدن ایام اربعین حسینی را تسلیت گفت و اظهار کرد: اربعین حسینی یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌ها و سرمایه‌های معنوی امت اسلامی است که خداوند متعال به برکت وجود حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به مسلمانان عطا کرده است.

اربعین؛ سرمایه پایان‌ناپذیر امت اسلامی

وی با استناد به روایات متعدد از امام صادق (ع)، به فضیلت زیارت سیدالشهدا (ع) به‌ویژه پیاده‌روی اربعین اشاره کرد و گفت: در روایات، برای هر قدم زائر امام حسین (ع)، هزار حسنه، آمرزش هزار گناه و ارتقای هزار درجه معنوی وعده داده شده است که نشان‌دهنده عظمت این عبادت است.

امام جمعه لیلان افزود: در احادیث اهل بیت (ع) تأکید شده است که زائر امام حسین (ع) پس از پایان زیارت، مورد سلام رسول اکرم (ص) قرار می‌گیرد و با آمرزش الهی به وطن بازمی‌گردد.

راثی با بیان اینکه این همه پاداش تنها به دلیل انجام یک عمل عبادی نیست، تصریح کرد: هدف اصلی از این اجتماع عظیم، شکل‌گیری بزرگ‌ترین راهپیمایی جهانی علیه ظلم، استبداد و استکبار است و اربعین، جلوه‌ای از وحدت امت اسلامی در برابر جبهه باطل محسوب می‌شود.

ضرورت حفظ قدرت بازدارندگی کشور

وی در بخش سیاسی خطبه‌ها با اشاره به تحولات منطقه، مدعی شد آمریکا تلاش می‌کند با ایجاد چرخه‌ای از جنگ، مذاکره و آتش‌بس، اراده ملت ایران را تضعیف کرده و مدیریت زمان آغاز و پایان درگیری‌ها را در اختیار خود نگه دارد.

امام جمعه لیلان اظهار کرد: جمهوری اسلامی باید با تقویت قدرت بازدارندگی و ابتکار عمل، اجازه ندهد دشمن به‌صورت یک‌جانبه درباره روند تحولات منطقه تصمیم‌گیری کند.

راثی با اشاره به آنچه آن را توان اطلاعاتی و دفاعی جمهوری اسلامی عنوان کرد، گفت: توان اطلاعاتی و نظامی ایران موجب شده است که دشمن نتواند هیچ نقطه امنی برای خود در منطقه تصور کند و این اقتدار، معادلات امنیتی را تغییر داده است.

وحدت ملی در سایه تبعیت از ولایت

وی در بخش پایانی سخنان خود، وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین نیاز امروز کشور دانست و افزود: محور وحدت جامعه اسلامی، ولایت و رهبری است و همه جریان‌ها باید حول این محور حرکت کنند.

امام جمعه لیلان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی، اظهار کرد: هرگونه موضع‌گیری که موجب تضعیف وحدت و مقاومت ملت شود، در شرایط حساس کنونی به سود دشمنان خواهد بود و مسئولان باید نسبت به صیانت از امنیت و انسجام کشور اهتمام جدی داشته باشند.