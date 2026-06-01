به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمیمفرد ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید مسئولان از محور ورودی وحدتیه با هدف توسعه زیرساختها، با اشاره به اهمیت استراتژیک این جاده، اظهار کرد: محور ورودی شهر وحدتیه در سالهای اخیر از یک مسیر محلی به یک شاهراه مواصلاتی کلیدی تبدیل شده است که استانهای بوشهر و فارس را به استان خوزستان و شهرستانهای گناوه و دیلم متصل میکند.
سرپرست بخشداری سعدآباد، افزود: با توجه به افزایش چشمگیر ترددها، بهویژه در ایام تعطیلات و مناسبتهای مختلف، این مسیر نیازمند توجه ویژه دولت و مدیریت است.
وی گفت: ارتقای کیفیت این جاده نه تنها امنیت تردد کاربران را تضمین میکند، بلکه به تسهیل حملونقل کالا و مسافر در جنوب کشور کمک شایانی خواهد کرد.
سلیمیمفرد گفت: امروز در راستای ارتقای سطح ایمنی و ظرفیت جادهای استان بوشهر، هیئت عالی مدیران اجرایی و پلیس راه، از محور حیاتی ورودی شهر وحدتیه بازدید کردند.
وی گفت:هدف اصلی این بازدید، بررسی وضعیت فعلی جاده و مشخص کردن اولویتهای اجرایی پروژههای عمرانی در این مسیر پرتردد بود و از جمله محورهای مورد بحث، تعریض جاده، بهسازی زیرساختها و احداث سرعتکاههای استاندارد به همراه نصب علائم هشداردهنده و آشکارساز جهت کاهش نرخ تصادفات در این منطقه است.
