  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

سلیمی‌مفرد: تکمیل محور ورودی وحدتیه نیازمند توجه ویژه است

سلیمی‌مفرد: تکمیل محور ورودی وحدتیه نیازمند توجه ویژه است

بوشهر- سرپرست بخشداری سعدآباد گفت: تکمیل محور ورودی وحدتیه با توجه به افزایش چشمگیر ترددها، به‌ویژه در ایام تعطیلات و مناسبت‌های مختلف، نیازمند توجه ویژه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی‌مفرد ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید مسئولان از محور ورودی وحدتیه با هدف توسعه زیرساخت‌ها، با اشاره به اهمیت استراتژیک این جاده، اظهار کرد: محور ورودی شهر وحدتیه در سال‌های اخیر از یک مسیر محلی به یک شاهراه مواصلاتی کلیدی تبدیل شده است که استان‌های بوشهر و فارس را به استان خوزستان و شهرستان‌های گناوه و دیلم متصل می‌کند.

سرپرست بخشداری سعدآباد، افزود: با توجه به افزایش چشمگیر ترددها، به‌ویژه در ایام تعطیلات و مناسبت‌های مختلف، این مسیر نیازمند توجه ویژه دولت و مدیریت است.

وی گفت: ارتقای کیفیت این جاده نه تنها امنیت تردد کاربران را تضمین می‌کند، بلکه به تسهیل حمل‌ونقل کالا و مسافر در جنوب کشور کمک شایانی خواهد کرد.

سلیمی‌مفرد گفت: امروز در راستای ارتقای سطح ایمنی و ظرفیت جاده‌ای استان بوشهر، هیئت عالی مدیران اجرایی و پلیس راه، از محور حیاتی ورودی شهر وحدتیه بازدید کردند.

وی گفت:هدف اصلی این بازدید، بررسی وضعیت فعلی جاده و مشخص کردن اولویت‌های اجرایی پروژه‌های عمرانی در این مسیر پرتردد بود و از جمله محورهای مورد بحث، تعریض جاده، بهسازی زیرساخت‌ها و احداث سرعت‌کاه‌های استاندارد به همراه نصب علائم هشداردهنده و آشکارساز جهت کاهش نرخ تصادفات در این منطقه است.

کد مطلب 6846892

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها