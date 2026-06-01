آملی لاریجانی: ایران در کنار لبنان در صف جبهه مقاومت ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان تأکید کرد: حزب‌الله لبنان نماد مقاومت مردمی است که در سخت‌ترین میدان‌ها، شانه‌به‌شانه ملت سرافراز ایران ایستادگی نمود و با وفاداری و فداکاری، تاریخ را رهین عظمت خود کرد.

وی افزود: امروز نیز در هنگامه‌ای که لبنان زیر آتش حمله ناجوانمردانه رژیم غاصب صهیونیستی قرار دارد، مردم شریف ایران در کنار مردم لبنان در صف جبهه مقاومت ایستاده‌اند تا دین خویش را به ملتی ادا کنند که استقامت را به قیمت جان خویش برگزیده است.