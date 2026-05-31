هشدار اروپا درباره کمبود سوخت جت در پی بحران هرمز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نشریه اینوستینگ، کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای هشدار داد که در صورت تداوم شرایط کنونی در تنگه هرمز، بازار سوخت هواپیما در اتحادیه اروپا در هفته‌های آینده با محدودیت عرضه بیشتری مواجه خواهد شد.

اداره انرژی کمیسیون اروپا این ارزیابی را پس از نشست‌های اخیر گروه‌های هماهنگی نفت و گاز اتحادیه اروپا منتشر کرده است. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: گروه هماهنگی نفت هشدار داده که بسته شدن تنگه هرمز بر نفت خام و تمامی فرآورده‌های اصلی نفتی اثر گذاشته و همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این تحولات متأثر شده‌اند.

کمیسیون اروپا تأکید کرد که تاکنون اتحادیه اروپا بیشتر با پیامدهای قیمتی این بحران روبه‌رو بوده و در سطح مصرف‌کنندگان، اختلال فیزیکی در عرضه مشاهده نشده است. با این حال، این نهاد هشدار داد اگر وضعیت در هفته‌های آینده بهبود نیابد، بازارها با محدودیت‌های بیشتری در عرضه مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه بازار سوخت هواپیما که بیش از سایر بخش‌ها در معرض فشار قرار دارد.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که جنگ ایران وارد چهارمین ماه شده و محدودیت‌های اعمال‌شده بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، یکی از بزرگ‌ترین اختلال‌های عرضه نفت در دهه‌های اخیر را رقم زده است.

تنگه هرمز پیش از آغاز جنگ، مسیر انتقال حدود یک‌پنجم نفت و گاز مصرفی جهان بود و اختلال در این گذرگاه راهبردی، باعث جهش قیمت انرژی و افزایش هزینه سوخت در بسیاری از کشورهای جهان شده است.

در هفته‌های اخیر، پالایشگاه‌های اروپایی برای جبران کاهش عرضه سوخت جت با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شده‌اند. هم‌زمان برخی شرکت‌های هواپیمایی نیز از افزایش هزینه سوخت و فشار مضاعف بر سودآوری خود خبر داده‌اند.

با وجود امیدواری بازارها به دستیابی آمریکا و ایران به توافق، مقام‌ها و تحلیلگران هشدار می‌دهند که حتی در صورت حصول توافق نیز بازگشت کامل زنجیره‌های تأمین انرژی و حمل‌ونقل دریایی به شرایط پیش از جنگ، ممکن است ماه‌ها زمان ببرد.