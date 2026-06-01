سردار شکارچی: تداوم جنایات در لبنان برای ایران قابل تحمل نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اظهار کرد: رژیم متجاوز و کودککش صهیونیستی با سوءاستفاده از فرصت آتشبس و تجاوز آشکار به خاک لبنان، بیش از ۳ هزار نفر از مردم بیگناه، از جمله زنان و کودکان را به خاک و خون کشیده است.
وی افزود: در حالی که حکام کشورهای غربی، راهکار سکوت یا حمایت از این جنایات ضدبشری را در پیش گرفتهاند، به سران رژیم ددمنش صهیونیستی و حامیان آن هشدار داده میشود، تداوم جنایات وحشیانه علیه لبنان، برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل نخواهد بود.
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