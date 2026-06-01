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۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

سردار شکارچی: تداوم جنایات در لبنان برای ایران قابل تحمل نخواهد بود

سردار شکارچی: تداوم جنایات در لبنان برای ایران قابل تحمل نخواهد بود

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: به سران رژیم ددمنش صهیونیستی و حامیان آن هشدار داده می‌شود، تداوم جنایات وحشیانه علیه لبنان، برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اظهار کرد: رژیم متجاوز و کودک‌کش صهیونیستی با سوءاستفاده از فرصت آتش‌بس و تجاوز آشکار به خاک لبنان، بیش از ۳ هزار نفر از مردم بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان را به خاک و خون کشیده است.

وی افزود: در حالی که حکام کشورهای غربی، راهکار سکوت یا حمایت از این جنایات ضدبشری را در پیش گرفته‌اند، به سران رژیم ددمنش صهیونیستی و حامیان آن هشدار داده می‌شود، تداوم جنایات وحشیانه علیه لبنان، برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل نخواهد بود.

کد مطلب 6846966
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
      2 2
      پاسخ
      باب المندب را ببندید. و بگویید باز نمیشود تا کشتار در لبنان متوقف شود .اسراییل با تسلیحات آمریکا و اروپا آدم میکشد بنابراین وقتش است غرب تاوان کشتار مردم مظلوم لبنان.را بدهد . بستن باب المندب خیلی مهمتر از دفاع مستقیم از لبنان است . همین فردا باب المندب را ببندید
      • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
        2 2
        احسنت. اینجوری میتونیم خودمان را بعنوان یک قدرت نوظهور نظامی و تاثیر گذار بر منطقه به دنیا معرفی کنیم.

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