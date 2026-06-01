به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین قیمت طلا و سکه طی روز جاری -دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵- اعلام‌شده از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران نشان می‌دهد که امروز قیمت سکه طرح جدید با رشد ۲ میلیون تومانی به ۱۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم نیز با افزایش ۲ میلیون تومانی ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

نیم سکه با افزایش ۸۰۰ هزار تومانی ۹۳ میلیون تومان، ربع سکه بدون تغییر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی با حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش به ۲۷ میلیون تومان رسیده است.

طلای ۱۸ عیار نیز امرو با حدود ۲۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.