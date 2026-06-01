  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

افزایش دسته‌جمعی قیمت طلا و سکه در بازار امروز

افزایش دسته‌جمعی قیمت طلا و سکه در بازار امروز

امروز -دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵- سکه طرح جدید با رشد ۲ میلیون تومانی به ۱۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار با حدود ۲۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین قیمت طلا و سکه طی روز جاری -دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵- اعلام‌شده از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران نشان می‌دهد که امروز قیمت سکه طرح جدید با رشد ۲ میلیون تومانی به ۱۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم نیز با افزایش ۲ میلیون تومانی ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

نیم سکه با افزایش ۸۰۰ هزار تومانی ۹۳ میلیون تومان، ربع سکه بدون تغییر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی با حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش به ۲۷ میلیون تومان رسیده است.

طلای ۱۸ عیار نیز امرو با حدود ۲۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

افزایش دسته‌جمعی قیمت طلا و سکه در بازار امروز

کد مطلب 6846996
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها