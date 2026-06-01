تردد ۶۵ هزار خودروی سنگین فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به اینکه حدود ۶۵ هزار دستگاه ماشین سنگین فرسوده و آماده برای خارج شدن از رده وجود دارد، گفت: در فرایند اسقاط با مسائل جدی روبرو هستیم و مشکل اصلی این است که ابتدا باید اسقاط انجام شود تا اجازه واردات خودروی جدید داده شود.

بر اساس اعلام اتاق ایران، او افزود: اگر خودروی سنگین جدید جایگزین ناوگان فرسوده شود، صرفه‌جویی سوخت بسیار بالایی دارد و دولت باید این کار را انجام دهد.

نجفی با اشاره به ارقام مصرف سوخت اظهار کرد: خودروهای فعلی حدود ۷۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارند، درحالی‌که مصرف خودروهای جدید بسیار پایین‌تر است و حتی در مدل‌هایی ۱۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف می‌کنند.

او گفت: با احتساب اینکه قیمت تمام‌شده هر لیتر گازوئیل برای دولت بیش از ۵۰ هزار تومان است که با یارانه، ۳۰۰ تومان توزیع می‌شود، صرفه‌جویی ناشی از جایگزینی هر دستگاه کامیون فرسوده، سالانه حدود ۸ میلیارد تومان خواهد بود و طی بازه ۲ تا ۲.۵ ساله این رقم به ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد و این توجیه خوبی برای تغییر قانون اسقاط است.

نجفی در پایان با اشاره به نظر کمیسیون انرژی درباره فرایند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بار، اظهار کرد: نظر کمیسیون این است که انجمن‌ها وارد شوند، نه افراد.