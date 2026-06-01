به گزارش خبرنگار مهر سیدطهحسین مدنی در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: روابط عمومی اندیشکده حکمرانی هوشمند قصد دارد به مناسبت فرارسیدن هفتم ژوئن، روز جهانی ایمنی مواد غذایی، در 17 خرداد 1405 یک نشست با حضور کارشناسان، صاحبنظران و اساتید حوزههای غذا و دارو، پزشکی و سلامت، امنیت غذایی، کشاورزی و پدافند غیرعامل برگزار کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پاسخ به این سوال که موضوعات قابل ارائه در این نشست چیست؟ و با بیان اینکه ایمنی مواد غذایی میتواند حوزههای متعددی را شامل شود، افزود: لجستیک و حمل و نقل یکی از این حوزهها است چون تولید، نگهداری و توزیع مواد غذایی و دارو بدون وجود زنجیره تأمین پایدار ممکن نیست و آثار هرگونه اختلال در لجستیک و مسیرهای حمل، خیلی زود در دسترسی مردم به مواد غذایی و دارو نمایان میشود.
مدنی با اشاره به سابقه پژوهشی اندیشکده حکمرانی هوشمند در بخش لجستیک و حمل و نقل، خاطرنشان کرد: با عنایت به همین سابقه و البته اشاره اخیر رئیس جمهور محترم به موضوع جایگزینی مسیرهای تأمین کالاهای اساسی و جدیت دولت در این زمینه، تصمیم به برگزاری این نشست همزمان با روز جهانی ایمنی مواد غذایی گرفته شد.
مدنی در ادامه با تأکید بر تفاوت شرایط عادی و بحرانی در مدیریت زنجیره تأمین، گفت: به طور کلی و در ارتباط میان ایمنی مواد غذایی و لجستیک، ما معتقدیم که در شرایط عادی تصمیمگیریها باید بر پایه صرفه اقتصادی باشد، اما در شرایط بحران، تابآوری و امنیت تأمین کالاهای اساسی در اولویت قرار میگیرد. البته که تصمیمگیری و اقدام برای این موضوع نیز نباید متوقف به وقوع جنگ باشد.
وی با اشاره به برتری حملونقل دریایی در تجارت جهانی از نظر حجم و هزینه، اظهار کرد: در همین راستا تأکید میشود که هیچ کشوری نمیتواند تنها بر یک شیوه حملونقل تکیه کند و توسعه پایدار نیازمند استفاده ترکیبی از حملونقل دریایی، ریلی، جادهای و هوایی است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر مسیرهای جایگزین، افزود: در شرایط فعلی میتوان سهم کریدورهای شمالی و مسیرهای منطقهای را در تأمین کالاهای اساسی افزایش داد، اما این امر نیازمند اولویتبندی کالاهای راهبردی، تنوعبخشی به مبادی تأمین و توجه به محدودیتهای زیرساختی بنادر، ناوگان و شبکههای حملونقل است.
مدنی تأکید کرد: وابستگی به یک کشور یا یک مسیر خاص، ریسک زنجیره تأمین را افزایش میدهد و در شرایط بحران باید کریدورهایی در اولویت قرار گیرند که از کشورهای همسو عبور میکنند و توان تأمین نیازهای اساسی کشور را دارند.
وی همچنین خواستار بازنگری در الگوی واردات از کشورهای دوردست شد و گفت: در بسیاری از موارد میتوان برخی کالاها را از کشورهای منطقه با هزینه کمتر و مسیر کوتاهتر تأمین کرد. در این راستا دولت باید با ارائه اطلاعات دقیق، تسهیل دسترسی به دادهها و ایجاد شفافیت، زمینه تصمیمگیری بهینه فعالان اقتصادی را فراهم کند.
مدنی تدوین «اطلس جامع حملونقل و لجستیک» و «اطلس تجارت ایران» را از نیازهای مهم کشور دانست و تصریح کرد: توسعه کریدورهای جایگزین، تنوعبخشی به مسیرهای تأمین و افزایش تابآوری زنجیره تأمین، علاوه بر آثار اقتصادی، نقش مهمی در امنیت غذایی و پایداری دسترسی مردم به کالاهای اساسی دارد.
