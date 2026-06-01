کشف ۵ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز در جریان کنترل محورهای مواصلاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، موفق شدند یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل پنج هزار لیتر گازوئیل که به‌صورت خارج از شبکه توزیع می‌شد را شناسایی و توقیف کنند. متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

در اقدامی دیگر، پلیس این شهرستان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و عملیاتی، یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ را متوقف کرد. در بازرسی از این خودرو، مقدار ۴۱ کیلو و ۲۵۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد و راننده متخلف پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

بر اساس این گزارش، در عملیاتی سوم، مأموران انتظامی با اقدامات تخصصی پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری ۳ سارق حرفه‌ای شدند. متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۲ فقره سرقت اماکن و محتویات خودرو در سطح شهرستان اعتراف که همراه با مستندات به دستگاه قضائی معرفی شدند.