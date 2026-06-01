حجتالاسلام مهدی علیزاده، مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور، صبح امروز (دوشنبه) در نشست آغاز ثبتنام سال تحصیلی ۱۴۰۶ ـ ۱۴۰۵ که در مجتمع آموزشی کوثر برگزار شد، اظهار داشت: امسال در حالی فرایند ثبتنام و پذیرش طلاب جدید را آغاز میکنیم که ملت ایران در سوگ رهبر شهید، فرماندهان، مردم بیگناه و شهدای مظلوم خود به سر میبرد. امیدواریم این سرزمین کهن و پرافتخار از گزند حوادث در امان باشد و خداوند متعال اسباب عزت و سرافرازی هرچه بیشتر این ملت بزرگ را فراهم کند.
وی با اشاره به انتخاب شعار «عهد علمی» برای سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه خواهران افزود: آموزش عالی در همه جوامع از مهمترین عوامل ارتقای منزلت اجتماعی به شمار میرود و همواره رقابت جدی برای بهرهمندی از آن وجود داشته است. با این حال، در بسیاری از کشورهای جهان همچنان نابرابریهای جنسیتی در دسترسی به فرصتهای آموزشی مشاهده میشود. انقلاب اسلامی ایران با تأسیس و توسعه حوزههای علمیه خواهران، گام بزرگی در رفع این محدودیتها و فراهمسازی فرصتهای علمی برای بانوان برداشته است.
مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور ادامه داد: امروز در دورترین نقاط کشور نیز امکان دسترسی بانوان به آموزشهای حوزوی فراهم شده است. برای نمونه، در شهر کوچکی همچون گلهدار در استان فارس، بیش از ۱۵ سال است که مدرسه علمیه خواهران فعالیت میکند و توانسته به یکی از کانونهای اثرگذار فرهنگی منطقه تبدیل شود و آرزوی بسیاری از دختران علاقهمند به تحصیل علوم دینی را محقق سازد.
وی با تأکید بر پیشینه تاریخی ایران در تولید و گسترش علوم دینی اظهار داشت: ایرانیان در طول بیش از ۱۴ قرن گذشته سهمی برجسته در توسعه علوم اسلامی، فلسفه، کلام، فقه، اصول، تفسیر، حدیث، عرفان و سایر دانشهای مرتبط داشتهاند و بسیاری از چهرههای تأثیرگذار این حوزهها از میان دانشمندان ایرانی برخاستهاند. این سابقه درخشان نشان میدهد که نهاد علم و حوزههای علمیه یکی از ارکان اصلی هویت، استقلال و تمدنسازی ایرانی ـ اسلامی به شمار میروند.
علیزاده با بیان اینکه حوزههای علمیه باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشند، گفت: جامعه ایرانی امروز در حال عبور از چالشهای متعددی است. تغییرات اجتماعی، تحولات ناشی از فناوریهای نوین و دگرگونی در مناسبات خانوادگی، مسائل جدیدی را پیش روی خانوادهها قرار داده است. در چنین شرایطی، نهاد دین و نهاد تعلیم و تربیت وظیفه دارند با ارائه پشتوانههای علمی و فرهنگی، خانواده ایرانی را در عبور از این چالشها یاری کنند.
وی افزود: یکی از چالشهای مهم جهان معاصر، کاهش ارتباط مؤثر میان والدین و فرزندان است. شکاف میان نسل آنالوگ و نسل دیجیتال در بسیاری از کشورها به یک مسئله جدی اجتماعی تبدیل شده و سلامت روانی کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر قرار داده است. از همین رو، حوزههای علمیه خواهران رشتهها و برنامههای آموزشی متعددی را برای تقویت بنیان خانواده، ارتقای مهارتهای تربیتی و حمایت فکری از والدین طراحی کردهاند.
مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور با اشاره به مأموریتهای این نهاد خاطرنشان کرد: تعمیق باورهای دینی، ارتقای اخلاق فردی و اجتماعی، تربیت پژوهشگران، توسعه دانشهای اسلامی و میانرشتهای، تربیت مبلغان تخصصی و همچنین کادرسازی برای عرصههای مختلف حکمرانی فرهنگی از مهمترین اهداف حوزههای علمیه خواهران است.
وی تأکید کرد: جامعهای که از ارزشهای اخلاقی فاصله بگیرد، با آسیبهایی نظیر افزایش ناهنجاریهای اجتماعی، تضعیف بنیان خانواده، گسترش خشونت و کاهش سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد. از این رو، یکی از مأموریتهای مهم حوزههای علمیه خواهران، تربیت افرادی است که بتوانند ارزشهای اخلاقی و فرهنگی ایرانی ـ اسلامی را به نسلهای جدید منتقل کنند.
علیزاده با بیان اینکه حوزههای علمیه باید حافظ مرزهای اعتقادی جامعه باشند، گفت: امروز اندیشههای مختلف و جریانهای فکری متنوع در عرصه جهانی حضور دارند و نسل جوان با پرسشها و شبهات گوناگونی روبهرو است. حوزههای علمیه موظفاند افرادی را تربیت کنند که با شناخت دقیق مکاتب و اندیشههای رقیب، بتوانند پاسخهای منطقی، مستدل و روزآمد به این پرسشها ارائه دهند.
وی همچنین توسعه پژوهش را یکی از اولویتهای اصلی حوزههای علمیه خواهران دانست و اظهار داشت: تربیت محقق، نویسنده و پژوهشگر در حوزه علوم اسلامی، علوم انسانی اسلامی و مطالعات میانرشتهای از برنامههای راهبردی ماست. به همین منظور، در مدارس علمیه زیرساختهای پژوهشی، کتابخانههای تخصصی و نظامهای علمی لازم برای رشد پژوهشگران فراهم شده است.
مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور در پایان با اشاره به نقش تبلیغی این نهاد گفت: تربیت مبلغان تخصصی برای فعالیت در عرصههای دانشآموزی، دانشجویی، بینالمللی و فرهنگی از دیگر مأموریتهای حوزههای علمیه خواهران است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند معرفی معارف اهلبیت(ع) به مخاطبان داخلی و خارجی هستیم و حوزههای علمیه خواهران در این مسیر نقش مهمی برعهده دارند.
