۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

استاندار کرمانشاه: امکانات مبادی مرزی کرمانشاه توسعه می‌یابد

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش راهبردی مرزهای استان در مبادلات تجاری، بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها و روان‌سازی فرآیندها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک کارگروه توسعه صادرات استان کرمانشاه که با حضور تجار و فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: تبادل نظرهای تخصصی با بخش خصوصی مبنای تصمیم‌سازی‌های کلان برای رفع گره‌های اقتصادی است. امروز کشور در یک نبرد اقتصادی به سر می‌برد و پس از مسائل دفاعی، معیشت جامعه مهم‌ترین دغدغه است که عبور از آن، همراهی تام دولت و بازرگانان را می‌طلبد.

استاندار کرمانشاه با تبیین پتانسیل‌های مرزی منطقه و همجواری با بخش مرکزی و اقلیم کردستان عراق تصریح کرد: بازار ۴۰ میلیون نفری کشور همسایه یک فرصت بی‌نظیر برای کالاهای ایرانی است. اگرچه در پایش‌های میدانی پیشرفت‌های مناسبی در ساماندهی گذرگاه‌ها دیده می‌شود، اما شتاب‌بخشی و ارتقای کیفی خدمات گمرکی به منظور تسهیل تردد ناوگان ترانزیتی و صیانت از جایگاه تجار باید با سرعت بیشتری اجرایی شود.

وی با کلیدی خواندن توازن میان صادرات و واردات مواد اولیه کارخانه‌ها به خبرنگار مهر گفت: در راستای تقویت روابط بین‌الملل، رایزنی‌های فشرده‌ای با سرکنسول ایران در سلیمانیه و مقامات عراقی انجام شده است. اولویت اجرایی ما در این حوزه، افزایش ساعات کاری مبادی مرزی، کاهش تشریفات اداری و برپایی نشست‌های تخصصی مشترک با محوریت و میدان‌داری اتاق بازرگانی در هفته‌های پیش‌رو است.

حبیبی سه رکن گمرک، پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی را خط مقدم تجارت خارجی استان نامید و افزود: انسجام و هماهنگی مستمر میان مدیران این سه بخش، بوروکراسی منفی را حذف می‌کند. علاوه بر این، دغدغه‌های ارزی بازرگانان از طریق بانک مرکزی و وزارت صمت در حال پیگیری است و تکالیفی برای تسریع در پاسخ‌دهی سازمان‌های استاندارد و غذا و دارو صادر شده تا کارت‌های بازرگانی بدون فوت وقت تمدید شوند.

مدیر ارشد اجرایی استان در پایان با اشاره به جمع‌بندی پیشنهادها برای افزایش فهرست کالاهای مجاز در رویه‌های مرزی و کولبری خاطرنشان کرد: تعرفه‌های گمرکی نیازمند به‌روزرسانی هستند و بسیاری از موانع کنونی با مدیریت جهادی و اصلاح فرآیندهای سنتی برطرف می‌شوند؛ استانداری کرمانشاه با تمام توان در مسیر روان‌سازی مبادلات گام برمی‌دارد تا بستر جهش صادراتی با مشارکت بخش خصوصی فراهم آید.

کد مطلب 6847129

