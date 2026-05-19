شهاب کریمی‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی حوزه آب و فاضلاب در گیلانغرب اظهار کرد: چند پروژه مهم زیرساختی در بخش آب و فاضلاب شهرستان با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش پایداری شبکه در حال اجراست.

وی افزود: یکی از این طرح‌ها نصب دبی‌سنج خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر گیلانغرب است که برای اندازه‌گیری دقیق حجم روزانه پساب و ثبت اطلاعات عملکردی تصفیه‌خانه اجرا شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب تصریح کرد: بهره‌برداری از این تجهیزات امکان پایش مستمر عملکرد تصفیه‌خانه و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توسعه آینده این مجموعه را فراهم می‌کند.

کریمی‌پناه در ادامه به روند احداث مخزن مجتمع آبرسانی گراویان اشاره کرد و گفت: عملیات بتن‌ریزی مخزن بتنی این مجتمع با ظرفیت هزار مترمکعب با رعایت کامل استانداردهای فنی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه بخشی از خط انتقال آب این مجتمع نیز اجرا شده است، افزود: تاکنون حدود سه کیلومتر از خط انتقال با قطر ۲۰۰ میلی‌متر تکمیل شده و اجرای چهار کیلومتر باقی‌مانده نیز در مراحل بعدی انجام خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب خاطرنشان کرد: در اجرای مخزن گراویان، عملیات ویبره بتن با دقت بالا انجام می‌شود تا از ایجاد حفره و کاهش کیفیت سازه جلوگیری شود و استحکام مخزن مطابق استانداردهای مهندسی باشد.

کریمی‌پناه این اقدامات را بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب شهرستان دانست و تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب، بهبود مدیریت مصرف و ارتقای فرآیندهای تصفیه فاضلاب در منطقه است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل این پروژه‌ها، خدمات پایدارتر و مطلوب‌تری در حوزه آب و فاضلاب به شهروندان گیلانغرب ارائه شود.