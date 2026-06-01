اجرای طرح ۸۰ هکتاری کشاورزی حفاظتی با مشارکت سازندگان ادوات

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت چهاد کشاورزی، سیدعلی شهرستانی، مشاور معاون امور زراعت در امور کشاورزی حفاظتی از اجرای طرح پایلوت مشترک میان معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و سازندگان بذرکارهای کشت مستقیم در ۱۵ مزرعه دیم کشور در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد.
وی افزود: این طرح در سطح ۸۰ هکتار با مشارکت ۵ شرکت سازنده داخلی اجرا شده و میتواند الگویی موثر برای توسعه کشاورزی حفاظتی در کشور باشد.
وی اظهار کرد: در سال زراعی جاری به برخی از تولیدکنندگان ادوات کشاورزی بهویژه سازندگان بذرکارهای کشت مستقیم پیشنهاد شد تا بهصورت مشترک با وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تجهیز و احداث پایلوتهای کشاورزی حفاظتی در دیمزارهای کشور اقدام کنند.
شهرستانی افزود: در پی استقبال بخش خصوصی از این پیشنهاد، ۵ شرکت سازنده بذرکار کشت مستقیم در این طرح مشارکت کردند و این اقدام، حرکتی نوآورانه و ارزشمند در مسیر توسعه فناوریهای پایدار در بخش کشاورزی است و ظرفیت گسترش در سطح وسیعتری را نیز دارد.
مشاور معاون امور زراعت در امور کشاورزی حفاظتی با اشاره به اهمیت روزافزون توسعه کشاورزی حفاظتی در شرایط تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع طبیعی تصریح کرد: امروز کشور با چالشهایی نظیر فرونشست زمین، بروز فروچالهها، فرسایش خاک، گسترش ریزگردها و ناپایداریهای اقلیمی روبهرواست و در چنین شرایطی، دستیابی به امنیت غذایی و پایداری تولید بدون توجه به اصول کشاورزی حفاظتی امکانپذیر نخواهد بود.
وی کشاورزی حفاظتی را یک فرآیند تدریجی و تکاملی دانست و گفت: این رویکرد به اندازه کافی انعطافپذیر است که کشاورزان بتوانند به تدریج و متناسب با شرایط خود، وارد این مسیر شوند.
شهرستانی هدف اصلی کشاورزی حفاظتی را اصلاح روشهای تولید و حرکت به سمت افزایش تاب آوری نظامهای کشاورزی عنوان کرد.
وی در همین حال به مصوبه اخیر شورای مدیران معاونت امور زراعت اشاره و اذعان کرد: در نخستین جلسه شورای مدیران معاونت امور زراعت در سال ۱۴۰۵ مقرر شد به منظور حفظ حاصلخیزی خاک و توسعه کشاورزی حفاظتی، استفاده از گاوآهن برگرداندار در عرصههای دیم زیر پوشش طرح جهش تولید در دیمزارها از سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ممنوع شود.
این مسئول تاکید کرد: این تصمیم در راستای اصلاح شیوههای زراعی و استقرار الگوهای پایدار تولید اتخاذ شده است.
مشاور معاون امور زراعت در امور کشاورزی حفاظتی، نقش روابط عمومیهای سازمان جهاد کشاورزی استانها در ترویج فناوری کشاورزی حفاظتی را با اهمیت خواند و افزود: انتظار میرود روابط عمومیها با مبانی و مزایای کشاورزی حفاظتی آشنا شوند و از ظرفیت رسانهها، تولید محتوا، تصاویر، فیلمها، تیزرها و سایر ابزارهای ارتباطی برای آگاهیبخشی عمومی، ذی نفعان و کشاورزان بهره بگیرند.
وی ادامه داد: موضوعاتی مانند آتش زدن بقایای گیاهی، فرسایش خاک بر اثر خاکورزی و اجرای نادرست عملیات زراعی باید بهطور مستمر برای بهرهبرداران تبیین شود.
مشاور معاون امور زراعت در امور کشاورزی حفاظتی با اشاره به توانمندی سازندگان داخلی ادوات کشاورزی اظهار کرد: اکنون فناوری تولید ادوات کشاورزی حفاظتی در کشور به سطح مطلوبی رسیده است و سازندگان ایرانی در حوزه ادوات مرکب و بذرکارهای کشت مستقیم نهتنها از بسیاری از تولیدکنندگان آسیایی برتر هستند، بلکه در برخی زمینهها توان رقابت با تولیدکنندگان اروپای شرقی را نیز دارند.
وی در همین حال تاکید کرد: کشاورزی حفاظتی محدود به محصول یا منطقه خاصی نیست و قابلیت اجرا در طیف گستردهای از محصولات زراعی را دارد و از سوی دیگر، این فناوری با سایر فناوریهای بخش کشاورزی از جمله بذرهای اصلاحشده، آبیاری نوین، مدیریت آفات و بیماریها و مکانیزاسیون پیشرفته همافزایی ایجاد میکند و اثربخشی آنها را افزایش میدهد.
شهرستانی عنوان کرد: اگر در برخی مناطق کشور توسعه کشاورزی حفاظتی با سرعت مطلوب پیش نرفته است، بخشی از آن به کمکاری در حوزه تبیین، اطلاعرسانی و فرهنگسازی بازمیگردد و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گسترش آگاهی عمومی و حرکت جمعی به سمت کشاورزی پایدار و تابآور هستیم.
