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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

ایجاد «پارک زندگی» برای نهادینه‌سازی مشارکت مردمی در کاشت درخت

ایجاد «پارک زندگی» برای نهادینه‌سازی مشارکت مردمی در کاشت درخت

رئیس سازمان منابع طبیعی با تأکید بر گسترش مشارکت مردمی در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت، مدیران منابع طبیعی را مکلف کرد با بهره‌گیری از ظرفیت اراضی ملی، «پارک زندگی» را ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در یکصد و ششمین جلسه ستاد طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، با تأکید بر اهمیت ثبت آمار و ارقام دقیق از روند اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، تصریح کرد: هرگونه آمار و اطلاعات ارائه‌شده به مردم و افکار عمومی مربوط به این طرح باید از طریق سامانه «ساتک» ارائه شود.

وی افزود: در موضوع شاخص‌ها، تعهدات و تکالیفی که در آغاز اجرای این طرح برای استان‌ها تعیین شده بود، باید بر اساس ظرفیت‌های استانی مورد بازنگری قرار گیرد تا مشخص شود کدام استان‌ها عملکرد مطلوب‌تری داشته‌اند و کدام استان‌ها ضعیف‌تر عمل کرده‌اند.

وی در ادامه تصریح کرد: برای اجرای این طرح، تفاهم‌نامه‌های زیادی با دستگاه‌ها و سازمان‌ها منعقد شده است و بسیاری از دستگاه‌ها در این طرح عام‌المنفعه مسئولیت اجتماعی دارند؛ بنابراین دفتر آموزش و ترویج باید این تفاهم‌نامه‌ها را پایش و نظارت کند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این نشست، مدیران منابع طبیعی را مکلف کرد در هر یک از شهرستان‌های تابعه، با توجه به ظرفیت و گستردگی اراضی ملی، یک پارک با عنوان «پارک زندگی» ایجاد کنند تا فضایی فراهم شود که مردم و دوستداران طبیعت بتوانند در آنجا به مناسبت‌های مختلف مانند ازدواج و تولد فرزندان یا سالروز ازدواج و تولد فرزندان به نام آنها نهال بکارند.

توسعه مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید جنگل‌کاری

وی در ادامه به استفاده بهینه از پساب و فاضلاب برای توسعه زراعت چوب اشاره کرد و افزود: در چندین استان از جمله استان قم، وارد مبحث استفاده از پساب و فاضلاب شده‌ایم که البته توسعه این امر نیازمند همکاری وزارت نیرو است تا شاهد رشد هرچه بیشتر جنگل‌کاری‌ها در سطح کشور باشیم.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، احاله مدیریت پارک‌های جنگلی با رویکرد اقتصادی را گامی به سوی توسعه و بهره‌وری سبز دانست و یکی از راهکارهای کلیدی برای ارتقای وضعیت پارک‌های جنگلی را استفاده از ظرفیت‌های ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها برشمرد.

وی یادآور شد: این ماده قانونی بستر مناسبی را فراهم می‌کند تا با جذب سرمایه‌گذار و مدیریت بهینه، علاوه بر حفظ و احیای این عرصه‌ها، شاهد توسعه کمی و کیفی پارک‌های جنگلی باشیم.

تأکید بر آمادگی استان‌ها برای پیشگیری و اطفای حریق

افلاطونی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حریق جنگل‌ها و مراتع اشاره کرد و از مدیران منابع طبیعی استان‌ها خواست پیشگیری و پیش‌بینی‌های لازم برای دیده‌بانی و پایش عرصه‌ها را با مشارکت جوامع محلی، دهیاران، شوراها و همیاران طبیعت انجام دهند.

افلاطونی از معاون پشتیبانی و برنامه‌ریزی سازمان خواست هرچه سریع‌تر نسبت به تأمین و تجهیز امکانات اطفای حریق اقدام کرده و در اسرع وقت آن را به استان‌ها ارسال کند.

کد مطلب 6849068

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