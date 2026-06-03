به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در یکصد و ششمین جلسه ستاد طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، با تأکید بر اهمیت ثبت آمار و ارقام دقیق از روند اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، تصریح کرد: هرگونه آمار و اطلاعات ارائه‌شده به مردم و افکار عمومی مربوط به این طرح باید از طریق سامانه «ساتک» ارائه شود.

وی افزود: در موضوع شاخص‌ها، تعهدات و تکالیفی که در آغاز اجرای این طرح برای استان‌ها تعیین شده بود، باید بر اساس ظرفیت‌های استانی مورد بازنگری قرار گیرد تا مشخص شود کدام استان‌ها عملکرد مطلوب‌تری داشته‌اند و کدام استان‌ها ضعیف‌تر عمل کرده‌اند.

وی در ادامه تصریح کرد: برای اجرای این طرح، تفاهم‌نامه‌های زیادی با دستگاه‌ها و سازمان‌ها منعقد شده است و بسیاری از دستگاه‌ها در این طرح عام‌المنفعه مسئولیت اجتماعی دارند؛ بنابراین دفتر آموزش و ترویج باید این تفاهم‌نامه‌ها را پایش و نظارت کند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این نشست، مدیران منابع طبیعی را مکلف کرد در هر یک از شهرستان‌های تابعه، با توجه به ظرفیت و گستردگی اراضی ملی، یک پارک با عنوان «پارک زندگی» ایجاد کنند تا فضایی فراهم شود که مردم و دوستداران طبیعت بتوانند در آنجا به مناسبت‌های مختلف مانند ازدواج و تولد فرزندان یا سالروز ازدواج و تولد فرزندان به نام آنها نهال بکارند.

توسعه مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید جنگل‌کاری

وی در ادامه به استفاده بهینه از پساب و فاضلاب برای توسعه زراعت چوب اشاره کرد و افزود: در چندین استان از جمله استان قم، وارد مبحث استفاده از پساب و فاضلاب شده‌ایم که البته توسعه این امر نیازمند همکاری وزارت نیرو است تا شاهد رشد هرچه بیشتر جنگل‌کاری‌ها در سطح کشور باشیم.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، احاله مدیریت پارک‌های جنگلی با رویکرد اقتصادی را گامی به سوی توسعه و بهره‌وری سبز دانست و یکی از راهکارهای کلیدی برای ارتقای وضعیت پارک‌های جنگلی را استفاده از ظرفیت‌های ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها برشمرد.

وی یادآور شد: این ماده قانونی بستر مناسبی را فراهم می‌کند تا با جذب سرمایه‌گذار و مدیریت بهینه، علاوه بر حفظ و احیای این عرصه‌ها، شاهد توسعه کمی و کیفی پارک‌های جنگلی باشیم.



تأکید بر آمادگی استان‌ها برای پیشگیری و اطفای حریق

افلاطونی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حریق جنگل‌ها و مراتع اشاره کرد و از مدیران منابع طبیعی استان‌ها خواست پیشگیری و پیش‌بینی‌های لازم برای دیده‌بانی و پایش عرصه‌ها را با مشارکت جوامع محلی، دهیاران، شوراها و همیاران طبیعت انجام دهند.



افلاطونی از معاون پشتیبانی و برنامه‌ریزی سازمان خواست هرچه سریع‌تر نسبت به تأمین و تجهیز امکانات اطفای حریق اقدام کرده و در اسرع وقت آن را به استان‌ها ارسال کند.