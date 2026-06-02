توصیه به کشاورزان برای ۵ روز آینده با توجه به بارندگی

سمانه غلامی، کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته، میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی (مهر ۱۴۰۴) تا یازدهم خرداد ماه سال جاری ۲۲۵.۳ میلیمتر است.

وی افزود: میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱۲۷.۱ میلیمتر بوده است که بارش سال جاری ۷۷.۳ درصد بیشتر از سال گذشته است.

این کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی ادامه داد: همچنین میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۱۹.۴ میلیمتر بوده و بارش سال جاری ۲.۷ درصد بیشتر از بلندمدت است.

غلامی گفت: بیشترین میزان بارش در هفته سی‌وششم متعلق به منطقه آستارا استان گیلان به میزان ۱۶.۱ میلیمتر بوده است.

وی تصریح کرد: گرم‌‎ترین منطقه آب پخش استان بوشهر به میزان ۵۰.۳ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه بابارشانی استان کردستان به میزان ۱.۶ درجه سلسیوس بوده است.

این کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی در ادامه به کشاورزان توصیه کرد: با توجه به پیش‌بینی ۵ روز آینده و بارش‌ها توصیه می‌شود، آبیاری باغات و مزارع تنظیم و مدیریت شود؛ بنابراین، کشاورزان از محلول‌پاشی و سمپاشی باغات و مزارع در زمان بارندگی خودداری کنند. همچنین از آبیاری جهت جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی و ریشه‌کن شدن درختان آسیب‌پذیر خودداری شده و کنترل استحکام و تنظیم دریچه‌های کندوی زنبور عسل در خلاف جهت وزش باد ضروری است.

غلامی افزود: همچنین تصریح در برداشت محصولات کشاورزی آسیب‌پذیر به دلیل احتمال وقوع تگرگ، پناه گرفتن کشاورزان و دامداران به مکان‌های ایمن در هنگام وقوع رعد و برق، خودداری از چرای دام و تردد عشایر در مناطق مرتفع با توجه به احتمال تگرگ و همچنین افزایش هوادهی پرورش آبزیان جهت تامین اکسیژن کافی با توجه به وقوع گرد و خاک از دیگر توصیه‌هایی است که لازم است کشاورزان و دامداران به آن توجه داشته باشند.