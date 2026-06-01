سناتور آمریکایی: ترامپ برای جنگ پول دارد نه برای درمان سرطان و آلزایمر

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان آساف» (Jon Ossoff) سناتور آمریکایی با انتشار تصاویری از سخنرانی خود در حساب کاربری اش در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد: چند هفته پس از آغاز این جنگ (تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به ایران) آن ها (کابینه ترامپ) اعلام کردند که ۲۰۰ میلیارد دلار برای آن نیاز دارند. این هزینه ۱۰ سال مراقبت از مهدکودک ها است.

این سناتور آمریکایی ادامه داد: رئیس جمهوری که گفته بود اول آمریکا و وعده داده بود به جنگ های خارجی پایان می دهد تا آمریکا را مورد توجه و تمرکز خود قرار دهد، الان می گوید که این موضوع مقدور نیست. الان او می گوید همه آنچه می توانیم، جنگ است.

«جان آساف» افزود: اکنون برای تأمین هزینه‌ های این جنگ به دنبال پایان دادن به مراقبت‌های درمانی- پزشکی است تا پول آن را برای پنتاگون هزینه کند. او (رئیس‌ جمهور آمریکا) خواستار آن است که بودجه تحقیقات سرطان و آلزایمر را قطع کنیم تا پول بیشتری به پنتاگون «هگست» داده شود. این در حالی است که فایننشال تایمز گزارش می‌ دهد کارگزار پیت هگسث به دنبال خرید صندوق دفاعی پیش از حمله به ایران بوده است.