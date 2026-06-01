به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در ابتدای جلسه ستاد ملی بازسازی که به ریاست وی و با حضور اعضای این ستاد برگزاری شد، ضمن تبریک میلاد امام هادی(ع)و عید غدیر به نقش خاص، مهم و راهبردی ولایت در طول تاریخ انقلاب اسلامی و به ویژه در دو سال اخیر برای عبور از بحرانها و توطئههای دشمنان اشاره کرد.
وی در ادامه با اشاره به نگاه راهبردی امام شهید انقلاب اسلامی به مسایل کشور و فرماندهی مقتدرانه و حکیمانه ایت الله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایط جنگی، تاکید کرد که نقش و جایگاه با اهمیت ولایت، ضامن اقتدار، امنیت و آینده روشن ایران است.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با قدردانی از حضور استثنایی ۹۰ شبی مردم در خیابانها برای حمایت قاطع از کشور و نظام در برابر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، تحریمها، فشارها، فتنه انگیزیها و تفرقهافکنیهای دشمنان، افزود: حضور مستمر مردم در خیابانها به خصوص بعد از حوادث دیماه یک اتفاق شگفتانگیز است.
وی ادامه داد: یک دلیل مهم عملکرد اقتصادی مناسب کشور در دو جنگ اخیر، نقش سازنده و مثبت مردم در مدیریت صحیح منابع و صرفهجوییها بوده است. باید قدر این مردم را دانسته و همسو با آنان و در مسیر مطالباتشان حرکت کنیم. ما خدمتگزار و نوکر مردم هستیم البته نباید در شعار بگوییم نوکر مردم هستیم اما در عمل برای مردم آقایی کنیم. همه دولتمردان باید در عمل اثبات کنند که خدمتگزار و نوکر مردم هستند.
رئیسجمهور نگاه خالصانه، وفادارانه و بسیار قوی نسبت به انقلاب دارد
معاون اول رئیسجمهور همچنین با تقدیر از شجاعت میدان در برابر دشمنان، گفت: رزمندگان با استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته که در راستای راهبردهای پیشرفت علمی امام شهید انقلاب بوده است، توانست اقتدار و عظمت ایران را به دشمن اثبات کند.
عارف خاطرنشان کرد: بخش دیپلماسی نیز کار سخت و پیچیدهای در احقاق حق ملت ایران در برابر زیادهخواهی دشمن دارد اما با وجود همه پیچیدگیها و مشکلات، تیم مذاکره کننده تاکنون عملکرد خوبی داشته است.
وی در ادامه ضمن تقدیر از زحمات و خدمات پزشکیان در دو سال گذشته، گفت: رئیسجمهور نگاه خالصانه، وفادارانه و بسیار قوی نسبت به انقلاب، نظام و کشور دارد که انصافا این نگاه بینظیر است. مواضع صریح و عملکرد ایشان در دفاع از کشور مایه افتخار است. پزشکیان در دو سال گذشته به عنوان رئیسجمهور بسیار خوش درخشیده است و حضور او مایه قوت قلب اعضای دولت و ایجاد آرامش، وفاق و انسجام در کشور بوده است.
عارف همچنین با انتقاد از برخی عملکردها در حوزه رسانه، خاطرنشان کرد: موفقیتهای متعددی در حوزههای مختلف در کشورمان حاصل شده است اما در بیان روایت مناسب از این دستاوردها موفق نبودهایم و همچنین نتوانستهایم روایت خوب و درستی از جنگ نیز ارائه دهیم بنابراین لازم است که رویکرد رسانهای را در روایت از دو جنگ اخیر و به خصوص کودتای ۱۴۰۴ اصلاح کنیم. امروز کاملا روشن شده که براندازی، راهبرد سازمانهای جاسوسی سیا و موساد درباره ایران است و آنان این موضوع را کتمان نکرده بلکه اعتراف هم کردهاند که برای ایجاد بحران در ایران، هر اقدامی را انجام دادهاند. بنابراین دولت و مجموعه حاکمیت برای تقویت حوزه رسانه برنامهریزی مناسبی داشته باشد.
بررسی راهکارهای تسهیل و استمرار تجارت خارجی
همچنین در جلسه ستاد ملی گذر (ترانزیت) که به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، راهکارهای تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، تصمیماتی در زمینه تسهیل تجارت خارجی اتخاذ و عارف نیز دستوراتی در این زمینه صادر کرد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به موفقیتهای دولت در مدیریت کشور و تامین کالاهای اساسی در شرایط جنگی، گفت: باید تصمیمات و عملکردهای موفق در شرایط اضطرار که موجب بهبود شرایط و تسهیل امور شد، در شرایط غیراضطرار هم انجام دهیم تا مردم بهتر به کسب و کار خود بپردازند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با حضور در سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن بازدید از بخش های مختلف این سازمان و دریافت گزارش از رئیس سازمان، دستوراتی را برای بهبود امور صادر کرد.
