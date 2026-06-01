به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در مراسم تلبس به لباس مقدس روحانیت (طلاب غیر ایرانی جامعةالمصطفی‌العالمیة خراسان رضوی) که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز برای شما عزیزان، نقطه عطفی خاص در زندگی است؛ مرحله‌ای که تنها با یک تلبس، کسی می‌تواند در مظاهر زندگی خود، نوکری خالصانه در ساحت مقدس امام زمان (عج) را به ثبت و تثبیت برساند. علاوه بر این، تصادفِ این روز با سالروز ولادت امام هادی (ع) که معلمِ امامت‌شناسی در میان ائمه اطهار (ع) بودند، نیز بسیار مبارک است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: نکته‌ای که باید به عنوان یک طلبه به شما بگویم؛ در حالی که بنده نیز هم‌کسوت شما هستم و با سلسله تجربیات در مقاطع مختلف روحانیت خدمت کردم، این نیست که بخواهم نصیحت کنم؛ زیرا شاید شما در مقامِ نوکریِ ارباب، در جایگاهی بالاتر از من باشید، چرا که جوان هستید و این یک سرمایه عظیم است. آنچه می‌خواهم بگویم، بیانگر سرنوشت زندگی طلبگی شخصی خودم در یک بازه ۶۰ ساله است.

وی ادامه داد: بنده از ابتدا در مسیر طلبگی، چه در تحصیل و چه در فعالیت‌های حوزوی، موفق بودم. از همان دوران ابتداییِ طلبگی که هنوز دوره ابتدایی را به پایان نرسانده بودم، برای تأمین معیشت در شهرستان‌ها و روستاها به منبر می‌رفتم؛ زیرا شهریه قابل قبولی نداشتیم و درآمد زندگی را از طریق منبر تأمین می‌کردم که الحمدالله منبرهای بنده همیشه پرشور بود و با استقبال مردم روبرو می‌شد.

علم الهدی عنوان کرد: با گذشت زمان رشد کردم و موقعیت‌های اجتماعی مختلفی را پشت سر گذاشتم که الحمدلله هم در فعالیت‌های اجتماعی و هم در عرصه‌های انقلابی موفق بودم. اما با گذشت تمام این اتفاقات به این نتیجه رسیدم که اگر در تمام این مدت، حتی یک قدم برای رضایت و خدمت حضرت ولی‌عصر (عج) برداشته باشم، آن قدم برایم باقی خواهد ماند؛ در غیر این صورت، هیچ‌چیز از آن مقام و موقعیت‌ها برای من باقی نخواهد ماند. بنده با تمام این مجاهدت‌ها، سختی‌ها، شکنجه‌ها و مصیبت‌هایی که از سوی دشمنان قبل و بعد از انقلاب مواجه شدم، باید از خودم بپرسم: سهمِ رضایت و خشنودی حضرت امام زمان (عج) از این اقدامات چقدر بوده است؟ اگر نتوانم در این مسیر اثری از خود نشان دهم، گویی هیچ ارزشی کارهای من نداشته است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به تفاوت کار طلبگی با سایر مشاغل حرفه‌ای در جامعه تصریح کرد: تفاوت طلبه با سایر مشاغل در این است که برای مثال، یک مهندس در کنار فعالیت‌های فنی خود می‌تواند به اسلام و دین خدمت کند، اما طلبه بودن یک شغل نیست؛ بلکه یک وقف است. طلبه در هر موقعیت و سنی، از همان روز اول خود را وقف ارباب کرده است و با خودش می‌گوید تمام ظرفیت و استعداد من، تماماً برای ارباب است و تمام وجودم در خدمت آقاست. اگر طلبه‌ای از همان آغازِ طلبگی، خود را وقف امام زمان (عج) کند، موفق‌ترین و خوشبخت‌ترین فرد است، و در غیر این صورت، هیچوقت سعادتمند نخواهد شد.

وی عنوان کرد: در نهایت، وقتی شما به عنوان یک کارمند وارد سازمانی می‌شوید، همه شما را تنها به عنوان یک کارمند ساده می‌شناسند؛ اما اگر انسان وقف شود، دیگر خودش مطرح نیست؛ بلکه به عنوان نوکر مطرح است. نوکر، نوکری می‌کند و هر آنچه مطلوب حضرت باشد برای او اهمیت دارد؛ دیگر مهم نیست به کجا برود، یا به چه موقعیتی برسد. میان نوکر و کارمند در دستگاه امام زمان (عج) تفاوت بنیادین است. وقتی کسی را به نوکری می‌پذیرند، ارباب همه چیز او را سرپرستی می‌کند؛ نوکر مانند کارمند نیست که فقط ساعت مشخصی کار کند و حقوق دریافت نماید، بلکه نوکر، ساعت و زمان‌بندی ندارد. در تشکیلات امام زمان (عج)، وقتی کسی را به مقام نوکری می‌رسانند، مدیریت او را حتی تا شبِ نخستِ قبر نیز اداره می‌کنند؛ لذا هیچ چیزی در دنیا، سودمندتر از نوکری در دستگاه آقا نیست.

علم الهدی خاطرنشان کرد: امام زمان (عج) نوکرانی به‌روز می‌خواهند. چه کسی می‌تواند بهترین شکل نوکری را انجام دهد؟ اگر کسی برای نیازهای امروزِ ایشان مفید باشد، حضرت او را می‌خواهند تا نوکریِ به‌روز را در جبهه اسلام انجام دهد. امروز نوکریِ امام زمان (عج) ماهیتی جهانی یافته است؛ در حالی که کفر و استکبار در مقابل ایشان قرار گرفته و به دنبال نابودی ایشان است. در این خدمت، سن و سال اصلاً اهمیتی ندارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: از زمان آغاز این جنگ‌ اخیر، تمام شرایط دین و اسلام نسبت به قبل تغییر کرده است؛ قدرت‌های دنیا و ملت‌های مختلف، نگاه متفاوتی نسبت به دین و اسلام پیدا کرده‌اند. ابرقدرت‌های دنیا در مقابل ما به زانو درآمدند و به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیدند و در سطح جهانی مفتضح شدند؛ این را دنیا به حساب پیروزی اسلام، ولایت و جبهه پیامبر (ص) می‌گذارد. بنابراین اگر شما امروز به اندازه کافی به درد حضرت و اسلام بخورید، ارزشمند هستید.

وی افزود: لذا سعی کنید نوکری به‌روز برای حضرت باشید. این تشکیلات بسیار حساب‌شده است؛ اگر به مسائل پیش‌آمده برای نظام دقت کنید، لمس خواهید کرد که آقا چگونه کشور را اداره می‌کنند. در مسئله انتخاب رهبری جدید، دقیقاً مشخص بود که حضرت قدم‌به‌قدم آدم‌ها را راهنمایی می‌کردند و این برای ما کاملاً ملموس بود. در این سه ماه اخیر که رهبری مدیریت کشور را بر عهده گرفته‌اند، ایشان بدون داشتن دفتر یا تشکیلات سنتی، جنگ و سیاست خارجی را مدیریت می‌کنند؛ این نشان‌دهنده نبوغ و استعدادی ایشان است. آنچه ما از رهبری می‌خواهیم، در درجه اول فقاهت و عدالت است و پس از آن، مدیریت کشور؛ که در این زمینه هیچ‌کس در کشور مانند ایشان نیست.

تبیین جایگاه تصمیم‌گیری رهبری برای مردم

علم الهدی اضافه کرد: تمام شیاطین دنیا جمع شدند اما نتوانستند حتی ذره‌ای از تنگه هرمز را آزاد کنند؛ این نشان می‌دهد که مدیریت کشور در دست مقام معظم رهبری است و تمامی تصمیم‌گیری‌های کلان، شخصاً با مدیریت ایشان انجام می‌شود.شما با زبانِ خودِ مردم، بحث رهبری ایشان را تبیین کنید؛ زیرا هیچ گزینه‌ای در عرصه فقاهت و عدالت، به جایگاه ایشان نمی‌رسد تا بتواند همچون رهبر شهید، کشور را مدیریت کند. ایشان ۳۰ سال است که در تمام اتفاقات کشور، با حضور فعال و نقش‌آفرین، در کنار رهبر شهید انقلاب بودند و لذا ایشان برای ما در اولویت هستند.

امام جمعه مشهد مقدس از طلاب جوان خواستند که حضور پررنگ خود را در اجتماعات مردمی به ویژه در حاشیه شهر حفظ کنند.