علم الهدی:نگرانی در مورد وحدت نگاه در عرصه جهاد و دیپلماسی حق مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز وارد نود و یکمین روز از دفاع سوم شدیم که خوشبختانه طلیعه پیروزی بر تارک ملت و امت ما می درخشد و دشمن ما محروم از تمام اهداف شیطانی خودش شکست خورده و مفتضح و رسوای دنیا شده است.
تمام دنیا از استقامت و دشمن ستیزی مردم ما، حیران شده است
امام جمعه مشهد افزود: نود روز زندگی بحرانی ملت مردم ما آمیخته با عنایات پروردگار و توجه خاصه وجود اقدس حضرت بقیهالله (عج) در جریان توطئه دشمن سپری شد؛ قدم به قدم عنایت خداوند و توجه امام زمان (عج) در این زندگی بحرانی اجتماعی ما دقیقاً و کاملاً محسوس بوده است. مردم ما در کنار تمام مجاهدت رزمندگان و فعالیتهای ارزشمند مسئولین ما ظهور و بروز بینظیری داشتند به شکلی که تمام دنیا از این مجاهدت و استقامت مردم ما در عرصه دشمن ستیزی و مقابله با استکبار حیران شده است.
وی با بیان اینکه تمام دلها در دست خداست و اکنون دلهای زنان و مردان مجاهد ما به سمت ایستادگی و دفاع متمایل شده است، ادامه داد: عزیزان ما در تمام این ایام در عرصههای مختلف، مقامها و موقعیتها جهاد و حماسه را از خود بروز دادند و نشان دادند تا کجا در عرصه جهاد ایستادند؛ در مقابل این همه مجاهدت و پایداریها و مقاومتی که مردم ما در این نود روز داشتند، تنها یک دغدغه دارند که نکند این حرکتهای دیپلماسی که در کشور انجام می شود برخلاف مسیر حرکت جهادی مردم و عملیات غیرتمردانه رزمندگان ما باشد؛ این دغدغه مردم در جریان دیپلماسی هست و حق مردم است.
علم الهدی با بیان اینکه مردم ما نفرت از استکبار را جهانی کردند، تاکید کرد: این مردم نگران هستند که آیا مسیر دیپلماسی در کنار میدان رزم با همان نگاه پیش میرود یا خیر؛ این به معنای بدبینی و سوءظن مردم به مسئولین نیست. رضایت مقام معظم رهبری در عرصههای نظامی و دیپلماسی اولویت نخست مردم است، مردم نگران اجرای فرماندهی مقام ولایت در میدان دیپلماسی در عین میدان رزم و شکل حضور خودشان در میدان هستند. این نگرانی حق مردم است، این به معنای اینکه حرکتهای عزیزان ما را در جریان منویات رهبری و مصلحت نظام نبینند، نیست.
امام جمعه مشهد با اشاره به انتقاد عدهای که در نگرانی مردم نیز موثر است، خاطرنشان کرد: برادران و خواهران اینجا نماز جمعه است، شما در حال عبادت هستید و رو به قبله نشستید، خطبهها جزو نماز است؛ بنابراین برمبنای آن اعتقاد و باوری که ما به نماز، خدا، پیامبر اکرم(ص)، امام علی (ع)، حضرت فاطمه(س) و همه ائمه(ع) داریم، هر حرکت سیاسی و توجیه سیاسی را تنها از قرآن قبول داریم و از این کتاب مقدس میگیریم.
وی با طرح این پرسش که قرآن دشمن ما را چگونه معرفی میکند، اضافه کرد: امام صادق(ع) فرمودند «هر وقت فتنهها در جامعه شما به شکلی درآمد که جامعه شما را مثل شب تاریک کرد به سراغ قرآن بروید»؛ قرآن چه میگوید؛ در عملیات دیپلماسی و رزمندگان نوع نگاه ما به دشمن چه نگاهی باید باشد؟ به اسراییل و آمریکا چه نگاهی دارید؟ رزمنده شما پشت موشک باید همان نگاه را داشته باشد، نماینده دیپلماسی شما نیز باید همان نگاه را داشته باشد؛ در این صورت مشکل حل خواهد شد و هیچ چیزی ما را تهدید نمیکند.
علم الهدی گفت: خداوند متعال در آیه ۱۱۸ سوره مبارکه آل عمران میفرماید که دشمن شما از رنج و سختی شما خوشحال میشود، ببینید دشمن آمریکایی دوست دارد شما به رنج بیفتید، بدبخت شوید و سقوط کنید، این کینه را در اظهارات خود بروز میدهند؛ آنچه در سیاست آنها است خیلی بدتر از چیزی است که به زبان میآوردند، لذا این نگاه باید به دشمن باشد که او از لحظه به لحظه سقوط ما لذت میبرند. آینده پساجنگ دشمن نیز همین است، شما با کسی دارید حرف میزنید که نمیخواهد شما باشید؛ آقای رزمنده و دیپلمات بدانید در مقابل شما کیست.
امام جمعه مشهد به آیه ۱۰۲ سوره مبارکه نساء اشاره کرد و افزود: خداوند متعال در این آیه میفرماید «اینها دوست دارند، شما غافلگیر شوید و سلاحهای خودتان را بگذارید زمین تا یکمرتبه به شما بتازند و شما را با خاک یکسان کنند»؛ در سوره مبارکه قلم نیز میفرماید «ای پیامبر حواست جمع باشد، دنبال اینها راه نیفتید. خوشنودی و خوشحالی آنها را دنبال نکنید، آنها میخواهند اصول تو را از بین ببرند...»؛ بنابراین اگر بنا شد عزیزان ما در مقام مقابله با دشمن با چنین وضعی روبرو شدند بایستی با این نگاه وارد شوند و مذاکره کنند، دیگر دغدغهای وجود ندارد.
وی تصریح کرد: امام شهید ما فرمودند «من دیپلمات نیستم، من انقلابیام، حرف را صادقانه و صریح میگویم، ما قاطع حرف میزنیم، شما میخواهید اسلحه را مقابل ایران بگیرید و بگویید یا مذاکره میکنید با شلیک میکنم، باید بدانید ملت ایران در مقابل این چیزها مرعوب نخواهد شد»؛ آنچه بایستی مسئولین و دیپلماتها ما بدانند این است که مردم امروز ما با مردم چهار ماه قبل متفاوت هستند، قلبها غم دارد و تمام جانها در فراق رهبرشان سوخته است، این مردم دیگر فرق کردند؛ قبل از این جریان و مصیبتی که با آن روبرو شدیم، مقام معظم رهبری فرمودند «ملت ایران به هیچوجه در مقابل دشمن سرخم نمیکند»؛ این حرف زدند و بعد شهید شدند؛ اکنون ما مردم بعد از شهادتیم، پس تسلیم نمیشویم.
علم الهدی گفت: ما از نمایندگان دیپلمات خود خواهش میکنیم در عرصه دیپلماسی دو اصل را رعایت کنند، نخست اینکه هنگام صحبت با دشمن به کونهای حرف نزنند که ما میخواهیم جنگ تمام شود؛ ما از چه میترسیم، جنگ دست خداست و ما را پیروز میکند؛ رهبر شهید ما از دوران دفاع مقدس خاطرهای تعریف میکردند که زمانی رسیده بود که تمام تجهیزات ما به اندازه ۲۰ روز ادامه جنگ بود، وقتی به امام خمینی (ره) این موضوع را اعلام کردیم و لیست تجهیزات را دادیم، کاغذ را به گوشهای پرتاب کردند و گفتند این حرفها بیخود است، بروید جنگ را ادامه بدهید و بدانید پیروز میشوید، همان اتفاق افتاد و حتی پنج فروند از هواپیماهای آن دوران نیز برای ما باقی ماند.
مشکلات اقتصادی و داخلی ما ربطی به دشمن ندارد
امام جمعه مشهد مقدس اضافه کرد: برادران و خواهران امام خمینی(ره) ما را به همچین خدایی معرفی کرده است، خدای امروز نیز با خدای دیروز فرقی نکرده است؛ دشمن بدبخت شده و در حال سقوط قرار گرفته است، پس در جلسات دیپلماسی نگویید ما میخواهیم جنگ را تمام کنیم؛ دوم اینکه مشکلات داخلی کشور ما مربوط به خودمان است، به دشمن چه ارتباطی دارد که ما چه مشکلات اقتصادی داریم، الحمدالله مردم ما کاری هستند و با کمک مردم این مشکلات نیز رفع خواهد شد؛ در نتیجه اگر دیپلماتهای ما همین دو نکته را رعایت کنند، کافی است، چون دشمن ما در شرایط سختی قرار دارد، ادامه جنگ برای دشمن سخت تر از ماست.
وی با بیان اینکه ما خدا و امام زمان (عج) را داریم که دشمن از آن بیبهره است، تاکید کرد: از ادامه جنگ او میترسد و ما نمیترسیم، باید نگاه به دشمن در میدان جهاد و میز دیپلماسی یک شکل باشد، این دشمن قاتل آقای ماست، سرمایه وجودی ما را گرفته است، درست نیست با او دست بدهید و لبخند بزنید. این نگرانی مردم ماست؛ خوشبختانه در این کشور و در عرصههای تصمیمگیری خیانت وجود ندارد؛ ما این همه شهید از اول انقلاب دادیم، تاکنون در عرصه تصمیمگیری خائن نبوده است، امکان دارد فردی غافل، ناآگاه و ندانم کاری داشته باشد اما خائن نیست، چون خون شهدا نمیگذارد در عرصه تصمیم گیری کسی خائن باشد. انشاءالله عزیزان ما در عرصه دیپلماسی همانند عزیزان ما در میدان رزم و مردم در میدان جهاد عمل خواهند کرد.
