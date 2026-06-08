به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از مداحان و ستایشگران اهل‌بیت (ع) در اجتماعات یکصد شب اخیر مشهد و در آستانه ماه محرم که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: وقتی که اصناف در جامعه تقسیم‌بندی می‌شوند، ما را در قشری حساب می‌کنند که ما واقعاً در آن قشر نیستیم و آن صنف هنرمندان است. اگر بخواهیم خصوصیت نوکری را برای خود حفظ کنیم که هم در زندگی و هم فعالیت اجتماعی برای ما برکت ایجاد کند، باید این خصوصیت را برای خود تثبیت کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه نوع نوکری افراد در دستگاه اهل بیت(ع) متفاوت است، افزود: نوع نوکری که به شما داده شده است خیلی بالا و ارزشمند است. دستگاه اهل‌بیت(ع)، دستگاه وسیعی است که هر نوکری کاری را برعهده دارد. شما نوکر عشق هستید که دل‌های مردم را به اهل‌بیت (ع) نزدیک کنید. این خدمت شما خیلی جایگاه بالاتری دارد.

وی ادامه داد: این نوکری دارای چند خصوصیت است که هم به درد دنیای شما و هم آخرتتان می‌خورد؛ خصوصیت اول داشتن اخلاص در نوکری است که تنها توجه شما به ارباب باشد و از هیچ چیز تأثیر نگیرید و مصالح خودتان را در نوکری ارباب ببینید. خصوصیت دوم این است که فرد اول برای خودش روضه بخواند، بعد برای مردم؛ از خودش بپرسد رابطه‌ خودم با اهل‌بیت(ع) چطور هست.

علم الهدی گفت: خصوصیت سوم این است که ما به هرچی نظر داریم در ارتقای نوکری اهل‌بیت(ع) باشد، برای رقابت با جریان‌های دیگر به دنبال تغییر نباشیم. در عرصه‌های سیاسی نیز در خط نوکری اهل‌بیت(ع) حرکت کنیم. امام موسی بن جعفر (ع) می‌فرمایند «هرچه عشق است را به سمت ما جلب کنید».

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: لذا ما باید به این توجه داشته باشیم، ما باید در محرم اسلام تکلیف خود را مشخص کنیم که در کدام دسته‌بندی قرار می‌گیریم، آیا از کسانی هستیم که پا به پای امام حسین (ع) جنگیدند و شهید شدند یا از کسانی هستیم که نیمه‌شب خیمه امام را به بهانه خانواده و فرزند ترک کردند.

وی ابراز کرد: اگر حضرت امام زمان(عج) اراده کنند، می‌توانند در یک شب آمریکا و اسرائیل را نابود کنند؛ اما می‌خواهند مقاومت و عیار ما را بسنجند که تا کجا پای آرمان‌های خود می‌ایستیم. محرم امسال با سال‌های گذشته متفاوت است. دشمنان ما می‌خواهند دلدادگی و وابستگی ما به اهل‌بیت(ع) را از بین ببرند. البته باید اذعان کرد که تاکنون نیز با امداد امام زمان(ع) پیروز شدیم، اما این مهمه که ما کجا وایستادیم.

علم الهدی افزود: در همین راستا هیئت‌ها و تجمعات باید در کنار هم فعالیت کنند و به یکدیگر متصل شوند. برای این هدف باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود. اهالی هیئت باید در تجمعات حضور پرشور و پررنگی داشته باشید.