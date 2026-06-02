به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر سه شنبه در دومین همایش بینالمللی غدیر و مقاومت که با حضور فعالان حوزوی و دانشگاهی جبهه مقاومت در بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید(ع) مشهد برگزار شد، با تبیین ابعاد تمدنی و مدیریتی غدیر، این واقعه را یک نظام جامع حکمرانی الهی برای اداره جامعه بشری دانست.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی از برگزارکنندگان این همایش، بهویژه حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و دستاندرکاران برگزاری این برنامه قدردانی کرد.
وی با اشاره به برداشتهای مختلف از واقعه غدیر اظهار کرد: برخی غدیر را صرفاً یک رخداد تاریخی میدانند که در زمان پیامبر اکرم(ص) اتفاق افتاده و برخی نیز آن را یک مسئله سیاسی مربوط به گذشته تلقی میکنند، در حالی که غدیر برای ما نه یک خاطره تاریخی و نه یک تجربه سیاسی محدود به صدر اسلام، بلکه یک آموزه قطعی اجتماعی و مدیریتی برای هدایت جامعه انسانی است.
علم الهدی افزود: امروز بشر تمامی نظامهای سیاسی و مدیریتی را تجربه کرده است؛ از نظامهای فردمحور و اشرافی گرفته تا دموکراسیهای مدرن غربی، اما هیچیک نتوانستهاند سعادت واقعی انسان را تأمین کنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با انتقاد از نظامهای سیاسی رایج جهان گفت: مجموعه نظامهای مدیریتی که در طول قرون گذشته بر جهان حاکم بودهاند نهتنها نتوانستهاند سعادتبخش باشند، بلکه منشأ جنگها، جنایتها، غارتها، تبعیضها و ظلمهای گسترده شدهاند.
وی تصریح کرد: میان استبداد قرون وسطایی و دموکراسی غربی امروز تفاوت ماهوی وجود ندارد؛ همانگونه که نظامهای استبدادی گذشته بر پایه زور و زر عمل میکردند، نظامهای مدرن غربی نیز در عرصه جنایت، کشتار، چپاول و بیتوجهی به ارزشهای انسانی عملکردی مشابه دارند.
علم الهدی خاطرنشان کرد: انسان معاصر که از تجربه تمامی نظامهای مادی و بشری عبور کرده، امروز به دنبال الگویی است که بتواند هم سعادت دنیوی و هم تعالی معنوی او را تضمین کند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: ما به غدیر به عنوان چنین نظامی نگاه میکنیم؛ نظامی که آرزوی همه پیامبران الهی و خواسته مشترک همه انسانهای حقیقتجو در طول تاریخ بوده است.
وی با اشاره به مباحث کلامی پیرامون امامت اظهار کرد: برخی میپرسند آیا غدیر انتصاب بود یا انتخاب؟ آیا پیامبر اکرم(ص) امیرالمؤمنین(ع) را به عنوان جانشین خود منصوب کردند یا مردم با بیعت خود ایشان را برگزیدند؟
علم الهدی بیان کرد: واقعیت این است که غدیر نه انتصاب صرف بود و نه انتخاب مردمی به معنای رایج آن. استدلال پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر مبتنی بر آیه شریفه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» بود. همان خدایی که ولایت پیامبر را مقرر کرده، ولایت امیرالمؤمنین(ع) را نیز تعیین کرده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: امامت یک حقیقت ساختاری و الهی است. خداوند امام را برای امامت میآفریند و آماده میکند. از همین رو امام جواد(ع) در هشتسالگی همان ویژگیهای امامت را داراست که امام صادق(ع) در سنین بالاتر از آن برخوردار بودند.
وی افزود: غدیر نظامی است که میتواند انسان را به تمامی آرمانهای الهی، فضایل انسانی و مسیر خداگونه شدن برساند. از این منظر، غدیر یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک الگوی حکمرانی و مدیریت اجتماعی برای همه زمانهاست.
علمالهدی با بیان اینکه غدیر و مقاومت از آغاز در کنار یکدیگر بودهاند، گفت: از همان روزی که پیامبر اکرم(ص) مسئله ولایت امیرالمؤمنین(ع) را مطرح کردند، جریان مقاومت و مخالفت نیز شکل گرفت.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، تمامی تلاشهای اهلبیت(ع) برای حفظ و تبیین مسیر ولایت، جلوهای از مقاومت بود.
وی تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) هرگز مقاومت در برابر انحراف از مسیر غدیر را نفی نکردند؛ آنچه مورد نهی قرار گرفت، مقاومت نظامی بود که میتوانست به جنگ داخلی و نابودی امت اسلامی بینجامد.
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