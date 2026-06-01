وقوع حریق در واحد مسکونی مسکن مهر سمنان؛ حادثه تلفات جانی نداشت

علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک فقره آتش‌سوزی همزمان با عصر دوشنبه در یکی از واحدهای مسکونی واقع در شهرک مسکن مهر مدیران سمنان، خبر داد و افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره یک با دو دستگاه خودروی اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با توجه به وسعت حریق و لزوم پشتیبانی سریع، نیروهای ایستگاه شماره پنج نیز به عنوان تیم کمکی به محل فراخوانده شدند.

فرمانده عملیات در محل حادثه هم ضمن اعلام خبر مهار سریع حریق و جلوگیری از سرایت آن به واحدهای مجاور، اظهار داشت: این حریق با سرعت عمل نیروهای امدادی در کمترین زمان ممکن مهار شد.

آتش‌یار دوم قدرت‌الله قدرتی تصریح داشت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در بر نداشته و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محل و تخلیه دود انجام گرفته است.

وی ضمن دعوت شهروندان به رعایت نکات ایمنی اضافه کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی سمنان در دست بررسی است.