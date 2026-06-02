۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۲

 دیدار رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره با عراقچی

 دیدار رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فردوسی پور رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، فردوسی‌پور رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر، گزارشی از آخرین وضعیت روابط دوجانبه تهران و قاهره، روند تعاملات سیاسی و همکاری‌های در حال گسترش میان دو کشور ارائه کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به تقویت روابط دو کشور در سال های اخیر، رایزنی های دوجانبه را برای توسعه روابط و تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای مهم دانست و با تأکید بر جایگاه دو کشور در جهان اسلام، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد.

نفیسه عبدالهی

