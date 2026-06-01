به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی عصر دوشنبه در دومین نشست کارگروه حجاب و عفاف شورای فرهنگ عمومی استان قم که به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، در جریان بررسی مجموعه‌ای از طرح‌های پیشنهادی در حوزه ترویج فرهنگ حجاب و عفاف قرار گرفت.

این نشست با حضور اعضای کارگروه و جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی برگزار شد و محور اصلی آن، ارائه، ارزیابی و تبادل نظر پیرامون طرح‌های ابتکاری طراحی شده در حوزه حجاب و عفاف بود.

در جریان این جلسه، اعضای کارگروه ضمن بررسی ابعاد مختلف طرح‌های ارائه شده، درباره شیوه‌های اجرای مؤثرتر برنامه‌ها و ظرفیت‌های موجود برای گسترش فرهنگ عفاف در سطح جامعه به گفت‌وگو پرداختند.

همچنین بر ضرورت هماهنگی و تعامل بیشتر میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی استان به منظور افزایش اثربخشی برنامه‌های فرهنگی در این حوزه تأکید شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شعبان‌زاده در بخش دیگری از این نشست به تشریح برخی برنامه‌های پیشنهادی در حوزه حجاب و عفاف پرداخت.

وی گفت: سه طرح همقدم، زیست عفیفانه و سفیران زیبایی با هدف تقویت گفتمان عفاف و توسعه فعالیت‌های فرهنگی متناسب با این حوزه طراحی و تدوین شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: در این نشست ابعاد مختلف این طرح‌ها و ظرفیت‌های اجرایی آنها برای اعضای کارگروه تشریح شد و زمینه‌های بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: طرح‌های مذکور با رویکرد فرهنگی و اجتماعی تدوین شده و در نشست کارگروه، جزئیات و سازوکارهای اجرایی آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین مردان‌پور مدیرکل تبلیغ معاونت حوزه‌های علمیه، به معرفی دو طرح دیگر در حوزه ترویج فرهنگ حجاب و عفاف پرداخت.

وی گفت: طرح حافظان نور در مدارس امین و طرح خادمان فرهنگی کریمه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی برای ترویج ارزش‌های عفاف و حجاب طراحی شده است.

مدیرکل تبلیغ معاونت حوزه‌های علمیه افزود: این طرح‌ها می‌توانند در محیط‌های آموزشی و فرهنگی زمینه توسعه فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با حجاب و عفاف را فراهم آورند.

در پایان این نشست، اعضای کارگروه ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح شده، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌های فرهنگی استان برای پیشبرد برنامه‌های حوزه حجاب و عفاف و ارتقای هماهنگی میان نهادهای مسئول تأکید کردند.