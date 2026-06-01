۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۸

هشدار سردار قاآنی: باب‌المندب مثل تنگه هرمز می‌شود

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران درباره شرارت جدید صهیونیست‌ها و عواقب آن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پیامی درباره باب‌المندب و شرارت جدید صهیونیست‌ها نوشت: شرارت صهیونیست‌ها در لبنان و غزه در سایه حمایت‌های وقیحانه آمریکا، عزم محور مقاومت را برای توسعه پشتیبانی‌ها از هر دو جبهه، اقدام برای فعالسازی سایر جبهه‌ها و همسان‌سازی وضعیت ترافیکی تنگه باب‌المندب با تنگه هرمز رقم خواهد زد.

وی تاکید کرد: رژیم مفلوک صهیونی بداند جنایت توامان در جنوب لبنان و غزه، او را در گرداب عملیات‌های حزب‌الله و طوفان دوباره جوانمردان فلسطینی گرفتار خواهد کرد.

    • علی IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      جناب سردار عزیز قاآنی از حضرتعالی تقاضای عاجزانه داریم تنگه هرمز را قاطعانه حفظ کنید و به دشمنان خارجی و داخلی اعتماد نکنید امید ملت ایران تنگه هرمز است یا علی

