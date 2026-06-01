به گزارش خبرنگار مهر، محسن‌حاجی‌میرزایی شامگاه دوشنبه با ورود به قم، نخستین برنامه سفر خود را به زیارت بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) اختصاص داد.



وی در بدو ورود به حرم مطهر، مورد استقبال معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم قرار گرفت و پس از آن با حضور در بخش‌های مختلف این آستان نورانی، به زیارت پرداخت.



رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این سفر با همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین عماد، معاون رئیس‌جمهور و مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، در حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) حضور یافت.



حاجی‌میرزایی پس از زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س)، بر سر مزار شهید دکتر علی لاریجانی حضور یافت و با قرائت فاتحه یاد و خاطره این چهره برجسته را گرامی داشت.



وی همچنین با حضور بر مزار سردار سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح، به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کرد.