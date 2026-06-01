پیوند ایران و لبنان ناگسستنی است/ مقابل رژیم صهیونیستی خواهیم ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان تاکید کرد:چنانچه توافقی برای پایان جنگ بین ایران و آمریکا شکل بگیرد شامل توقف حملات در همه جبهه ها به ویژه لبنان خواهد بود.

وی افزود: در ۲ روز گذشته با جدیت توقف حملات رژیم اسرائیل را دنبال کرده‌ایم و اگر جنایت ها ادامه پیدا کند نه تنها روند گفت‌وگوها را متوقف می کنیم بلکه جلوی رژیم صهیونیستی خواهیم ایستاد.

قالیباف خاطر نشان کرد: ما مصمم هستیم که آتش بس در همه جای لبنان و به ویژه در جنوب این کشور برقرار شود.

همچنین نبیه بری، رئیس مجلس لبنان ضمن تقدیر از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای توقف جنایت های رژیم صهیونیستی گفت: لبنان هرگز مواضع مثبت ایران در این مرحله حساس را فراموش نمی کند.