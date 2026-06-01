نشست اضطراری شورای امنیت و هشدار درباره تشدید جنگ در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور روند صلح که در جریان برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد سخن می گفت، اعلام کرد که هشدارهای اسرائیل برای تخلیه مناطق واقع در جنوب رود الزهرانی، عملاً جنوب لبنان را به منطقه جنگی تبدیل کرده است.
این مقام سازمان ملل همچنین گفت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) فعالیتهای نظامی گسترده و عملیات تخریب در روستاهای نزدیک به خط آبی را رصد کردهاند.
وی در عین حال بدون اشاره به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حملات مشروع و قانونی حزب الله که بیشتر جنبه دفاعی دارد، مدعی شد: حزبالله همچنان به شلیک موشکها و پهپادها ادامه میدهد و حملات خود در داخل اسرائیل را تشدید کرده است.
معاون دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که تشدید تنشهای کنونی، توافق مربوط به توقف اقدامات خصمانه در ۱۶ آوریل را تضعیف میکند و حضور نیروهای (رژیم) اسرائیل در شمال خط آبی، نقض حاکمیت لبنان و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
وی همچنین با اشاره به افزایش نیازهای بشردوستانه در لبنان به دنبال ادامه تخریب منازل مسکونی، تصریح کرد که هرگونه تشدید بیشتر درگیریها غیرقابل قبول است و باید به تلاشهای دیپلماتیک فرصت موفقیت داد.
این مقام سازمان ملل خاطرنشان کرد که هدف نهایی، دستیابی به آتشبسی است که همه طرفها به آن پایبند باشند.
وی همچنین از شورای امنیت خواست شرایط لازم برای پایان یافتن درگیریها را فراهم کند.
روسیه: وخامت اوضاع لبنان، نتیجه تجاوز غیرموجه آمریکا و اسرائیل به ایران است
نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در این نشست اعلام کرد که آتشبس میان لبنان و (رژیم) اسرائیل که در ۱۷ آوریل با میانجیگری آمریکا حاصل شد، متأسفانه به پوششی برای گسترش حملات و اقدامات نظامی علیه لبنان تبدیل شده و وخامت اوضاع لبنان، نتیجه تجاوز غیرموجه آمریکا و اسرائیل به ایران است.
این دیپلمات روسیه روند مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا به میزان زیادی تحت تأثیر تحولات و وضعیت میدانی در لبنان قرار خواهد گرفت.
وی افزود که اسرائیل بهصورت سازمانیافته و مداوم، دامنه اشغالگری خود را در داخل خاک لبنان گسترش داده است.
نماینده روسیه همچنین تأکید کرد که عاملان هرگونه حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) یا اقداماتی که امنیت این نیروها را به خطر بیندازد، باید مورد بازخواست قرار گیرند و پاسخگو شوند.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد که آنچه امروز در لبنان رخ میدهد، شباهت زیادی به سناریوی غزه دارد؛ سناریویی که بر اشغال گسترده و کوچ اجباری ساکنان این منطقه استوار است.
این دیپلمات روس همچنین هشدار داد که ادامه اشغال بخشهایی از خاک لبنان توسط اسرائیل، شمار بیشتری از شهروندان لبنانی را به این نتیجه میرساند که مقاومت مسلحانه تنها گزینه موجود برای مقابله با این وضعیت است.
نماینده روسیه در پایان خاطرنشان کرد که مسیر سیاسی برای حل بحران، نیازمند اقدامات عملی و ملموس در واقعیت است و صرفاً با صدور بیانیهها یا توافقهای اعلامی پیش نخواهد رفت.
چین خواستار عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان شد
نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز گفت که رسیدن نیروهای اسرائیل به قلعه شقیف، خطرناکترین و گستردهترین پیشروی در جنوب لبنان طی سه دهه گذشته است.
وی با ابراز نگرانی از تشدید تنشها، تأکید کرد که جامعه بینالمللی باید پیش از وخیمتر شدن اوضاع در لبنان، اقدامات فوری و مؤثری را در دستور کار قرار دهد.
نماینده چین همچنین بر ضرورت احترام به حاکمیت لبنان تأکید کرد و خواستار خروج کامل نیروهای (رژیم) اسرائیل از جنوب لبنان شد.
وی افزود: برای کاهش تنش و بازگرداندن صلح و تقویت ثبات در منطقه، چین آماده همکاری با همه طرفها و کمک به این روند است.
فرانسه: ادامه عملیات اسرائیل توجیه ندارد
نماینده فرانسه در نشست شورای امنیت اعلام کرد که پاریس درخواست برگزاری این نشست اضطراری را در واکنش به تشدید گسترده عملیات نظامی اسرائیل در لبنان مطرح کرده است.
وی بدون اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان که در جریان آن چندین هزار نفر کشته و زخمی شدند مدعی شد که حزبالله با حمایت ایران مسئول آغاز درگیریها بوده است.
وی گفت: با این حال، هیچ چیز نمیتواند ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان را توجیه کند.
نماینده فرانسه پیشروی فزاینده ارتش (رژیم) اسرائیل در خاک لبنان را «یک خطای راهبردی بزرگ» دانست و گفت برافراشته شدن پرچم (رژیم) اسرائیل بر فراز قلعه شقیف، یادآور بازگشتی نگرانکننده به دورانی است که بسیاری تصور میکردند به پایان رسیده است.
وی افزود: «امنیت پایدار اسرائیل نه از طریق جنگ یا اشغال، بلکه از مسیر صلح با همسایگان و ثبات منطقهای حاصل میشود».
نماینده فرانسه همچنین حمایت کامل کشورش از مذاکرات مستقیم جاری میان لبنان و رژیم اسرائیل با میانجیگری آمریکا را اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به راهحلی عادلانه و پایدار منجر شود.
وی با ادعای این که خلع سلاح حزب الله باید بخشی از این راه حل باشد، اعلام کرد که خروج اسرائیل از خاک لبنان، تضمین احترام به تمامیت ارضی این کشور و بازگشت کامل حاکمیت دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور باید از دیگر بخش های این راه حل مورد نظر باشد.
انگلیس: عملیات نظامی اخیر اسرائیل موجب بغرنج شدن شرایط بشردوستانه در لبنان میشود
نماینده انگلیس در شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتقاد از تحولات اخیر در لبنان اعلام کرد که تشدید اخیر عملیات نظامی اسرائیل، ماهیتی شتابزده و نامتناسب دارد.
وی همچنین تأکید کرد که ادامه تشدید تنشهای نظامی، فضای موجود برای دستیابی به راهحلهای دیپلماتیک را بهطور قابل توجهی محدود کرده است.
نماینده انگلیس در شورای امنیت افزود که عملیات نظامی (رژیم) اسرائیل، وضعیت بشردوستانه وخیمی را که غیرنظامیان در لبنان با آن روبه رو هستند، بیش از پیش تشدید کرده و رنج ساکنان مناطق درگیر را شدت داده است.
ادامه ادعاهای بیاساس آمریکا: حزبالله باید حملات خود را متوقف کند
نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان و به خاک و خون کشیدن مردم این کشور مدعی شد که حزبالله همچنان از لبنان بهعنوان سکویی برای انجام حملاتی علیه اسرائیل استفاده میکند؛ حملاتی که به ادعای وی، «با الهام و حمایت ایران انجام میشود.»
وی با دخالت در امور داخلی لبنان همچنین مدعی شد: حزبالله توجهی به لبنان بهعنوان یک کشور مستقل و آینده مردم آن ندارد.
نماینده آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود: حزبالله از زیرساختهای غیرنظامی از جمله منازل مسکونی، مدارس و بیمارستانها برای حملات خود استفاده میکند.
وی وارونه جلوه دادن حقایق همچنین مدعی شد: حزبالله شماری از شهروندان لبنانی را که با این گروه مخالفت کرده بودند، ترور کرده است؛ افرادی که به گفته وی، با وجود ادعای حزبالله مبنی بر حمایت از مردم لبنان، هدف قرار گرفته شدند.
نماینده آمریکا در شورای امنیت بدون اشاره به شکست ترامپ برای الزام رژیم صهیونیستی برای برقراری صلح در لبنان مدعی شد: رئیسجمهور که توجه ویژهای به لبنان دارد، چارچوب و روندی مشخص برای پایان دادن به درگیریها پیشنهاد کرده است.
وی بدون اشاره به نقض آتش بس مکرر از سوی رژیم صهیونیستی در پایان ادعاهای بی اساس خود علیه مقاومت لبنان مدعی شد: حزبالله به عنوان آغازگر درگیریها باید برای کاهش تنشها و توقف اقدامات خصمانه، حملات خود علیه اسرائیل را متوقف کند.
نماینده لبنان: اسرائیل با نقض مداوم آتشبس در پی تضعیف حاکمیت لبنان است
نماینده لبنان در شورای امنیت سازمان ملل متحد که این نشست برای بررسی بحران این کشور برگزار شد نیز گفت که اسرائیل با تخریب زیرساختها و منازل مسکونی در جنوب لبنان، رنج، وحشت و آسیبهای گستردهای را به غیرنظامیان لبنانی وارد کرده است.
وی تأکید کرد که لبنان بهطور کامل به توقف اقدامات خصمانه متعهد بوده، اما رژیم اسرائیل همچنان به نقض تعهدات خود ادامه داده و بهصورت روزانه و در ابعادی گسترده، آتشبس را نقض میکند.
نماینده لبنان افزود: به نظر میرسد هدف از این نقضهای مکرر، جلوگیری از احیای دولت لبنان و مانعتراشی در مسیر بازسازی و تثبیت نهادهای دولتی کشورمان باشد.
وی با تأکید بر اینکه دولت لبنان تنها ضامن امنیت شهروندان خود است، گفت که دولت برای تحکیم ثبات و امنیت در سراسر کشور تلاش میکند.
نماینده لبنان همچنین خاطرنشان کرد که بیروت به تمامی قطعنامههای بینالمللی از جمله قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت متعهد است و در راستای امنیت و ثبات منطقهای همکاری میکند.
این دیپلمات لبنانی تصریح کرد که با وجود تلاشهای دولت لبنان برای مهار بحران، اسرائیل همچنان از فضای متشنج منطقه برای تشدید اقدامات نظامی خود استفاده میکند.
نماینده لبنان در شورای امنیت افزود که تشدید حملات رژیم اسرائیل تاکنون به کشته و زخمی شدن هزاران نفر منجر شده است.
وی هشدار داد که فرار از مجازات، ناقضان قوانین بین المللی را تشویق می کند که این قوانین را بارها و بارها نقض کنند.
نماینده لبنان همچنین اظهار داشت که اهداف اسرائیل را می توان در اظهارات مقامهای این رژیم یافت که به گسترش دامنه عملیات نظامی و اشغال بخشهای بیشتری از خاک لبنان اصرار دارند.
وی در پایان بر تعهد لبنان به فراهم کردن شرایط لازم برای موفقیت تلاشهای کاهش تنش تأکید کرد و گفت: پایبندی رژیم اسرائیل به یک آتشبس جامع و کامل، شرط اساسی برای آن است که دولت لبنان بتواند تمامی اراضی کشور را به کنترل خود درآورد.
