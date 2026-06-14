به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانیبنی با تشریح جزئیات عملیات بازگشت حجاج ایرانی اظهار کرد: نخستین کاروان زائران سرزمین وحی بامداد ۱۲ خردادماه وارد فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد شد و آخرین کاروان زائران نیز عصر ۲۲ خردادماه به این فرودگاه بازگشت.
مدیرکل فرودگاههای استان خراسانرضوی بیان کرد: در عملیات بازگشت زائران حج تمتع از طریق فرودگاه مشهد، در مجموع ۴ هزار و ۷۲۵ زائر ایرانی با ۲۰ پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به کشور منتقل شدند.
وی گفت: زائران استانهای خراسانرضوی، خراسانشمالی، خراسانجنوبی و همچنین بخشی از زائران استانهای تهران و گلستان از طریق فرودگاه بینالمللی مشهد به کشور بازگشتند.
امانی بنی افزود: فرودگاه بینالمللی مشهد همانند سنوات گذشته با بهرهگیری از تمام ظرفیتها، امکانات و نیروهای عملیاتی، بهصورت شبانهروزی خدمات مورد نیاز زائران را در مرحله بازگشت ارائه کرد تا روند ورود زائران با نظم و سهولت انجام شود.
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