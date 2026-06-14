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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

خدمت‌رسانی شبانه‌روزی فرودگاه مشهد به ۹۲ پرواز در عملیات حج ۱۴۰۵

خدمت‌رسانی شبانه‌روزی فرودگاه مشهد به ۹۲ پرواز در عملیات حج ۱۴۰۵

مشهد- مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی از خدمت‌رسانی شبانه‌روزی فرودگاه مشهد به ۹۲ پرواز در عملیات حج ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی‌بنی با تشریح جزئیات عملیات بازگشت حجاج ایرانی اظهار کرد: نخستین کاروان زائران سرزمین وحی بامداد ۱۲ خردادماه وارد فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد شد و آخرین کاروان زائران نیز عصر ۲۲ خردادماه به این فرودگاه بازگشت.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی بیان کرد: در عملیات بازگشت زائران حج تمتع از طریق فرودگاه مشهد، در مجموع ۴ هزار و ۷۲۵ زائر ایرانی با ۲۰ پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به کشور منتقل شدند.

وی گفت: زائران استان‌های خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی و همچنین بخشی از زائران استان‌های تهران و گلستان از طریق فرودگاه بین‌المللی مشهد به کشور بازگشتند.

امانی بنی افزود: فرودگاه بین‌المللی مشهد همانند سنوات گذشته با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها، امکانات و نیروهای عملیاتی، به‌صورت شبانه‌روزی خدمات مورد نیاز زائران را در مرحله بازگشت ارائه کرد تا روند ورود زائران با نظم و سهولت انجام شود.

کد مطلب 6859771

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