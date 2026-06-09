به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خداشناس اظهار کرد: در حال حاضر دو کاروان از آخرین کاروانهای اعزامی مشهد در مکه مکرمه مستقر هستند و زائران در سلامت کامل به سر میبرند و مشغول انجام اعمال و برنامههای زیارتی خود هستند.
مدیر روابط عمومی اداره کل حج و زیارت خراسان رضوی با تأکید بر اینکه هیچگونه نگرانی در خصوص وضعیت این زائران وجود ندارد، افزود: الحمدلله شرایط کاملاً عادی است و زائران در هتلهای محل اقامت خود در مکه حضور دارند.
وی درباره زمان بازگشت این کاروانها نیز گفت: در حال حاضر منتظر تصمیمگیری و برنامهریزی برای انجام پروازهای بازگشت هستیم و به محض نهایی شدن برنامه پروازها، اطلاعات لازم اطلاعرسانی خواهد شد.
خداشناس تصریح کرد: در خصوص جزئیات و زمانبندی بازگشت زائران، سازمان مرکزی حج و زیارت اطلاعیههای لازم را صادر خواهد کرد و متعاقب آن، اخبار و اطلاعات تکمیلی در اختیار رسانهها و خانوادههای زائران قرار خواهد گرفت.
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