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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

وضعیت حجاج مشهدی در مکه عادی است؛زمان بازگشت متعاقباً اعلام می‌شود

وضعیت حجاج مشهدی در مکه عادی است؛زمان بازگشت متعاقباً اعلام می‌شود

مشهد- مدیر روابط عمومی اداره کل حج و زیارت خراسان رضوی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه نگرانی در خصوص وضعیت حجاج مشهدی وجود ندارد و شرایط زائران در مکه عادی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خداشناس اظهار کرد: در حال حاضر دو کاروان از آخرین کاروان‌های اعزامی مشهد در مکه مکرمه مستقر هستند و زائران در سلامت کامل به سر می‌برند و مشغول انجام اعمال و برنامه‌های زیارتی خود هستند.

مدیر روابط عمومی اداره کل حج و زیارت خراسان رضوی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه نگرانی در خصوص وضعیت این زائران وجود ندارد، افزود: الحمدلله شرایط کاملاً عادی است و زائران در هتل‌های محل اقامت خود در مکه حضور دارند.

وی درباره زمان بازگشت این کاروان‌ها نیز گفت: در حال حاضر منتظر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای انجام پروازهای بازگشت هستیم و به محض نهایی شدن برنامه پروازها، اطلاعات لازم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

خداشناس تصریح کرد: در خصوص جزئیات و زمان‌بندی بازگشت زائران، سازمان مرکزی حج و زیارت اطلاعیه‌های لازم را صادر خواهد کرد و متعاقب آن، اخبار و اطلاعات تکمیلی در اختیار رسانه‌ها و خانواده‌های زائران قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6855447

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