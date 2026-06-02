سختگیری سازمان غذا و دارو در تبلیغات محصولات آرایشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آلبویه، با اشاره به ضرورت شفافیت در ارائه اطلاعات به مردم گفت: متأسفانه در مواردی مشاهده شده که قیمت درجشده برای محصولات در تبلیغات، تفاوت قابلتوجهی با قیمت مصوب کارخانه دارد. این موضوع تحت عنوان هزینههای جانبی یا تبلیغاتی توجیه میشود، اما از دیدگاه سازمان، نوعی بیتوجهی به حقوق شهروندان محسوب میگردد.
وی با اشاره به توضیحات برخی تولیدکنندگان اظهار داشت: اگرچه برخی شرکتها مدیریت فروش و قیمتگذاری را به پیمانکاران تبلیغاتی واگذار کردهاند، اما سازمان غذا و دارو مسئولیت نهایی تمامی مسائل مربوط به محصول، از جمله نحوه تبلیغ و قیمتگذاری را متوجه واحد تولیدی میداند و این بهانهها پذیرفته نیست.
مدیرکل امور فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو افزود: ساماندهی تبلیغات در رسانههای رسمی و عمومی و فضای مجازی با جدیت دنبال میشود. از این پس، صدور هرگونه مجوز تبلیغاتی توسط مراجع ذیصلاح، منوط به تایید سازمان غذا و دارو و معاونتهای مرتبط خواهد بود.
آلبویه تأکید کرد: پاسخ به استعلامات تبلیغاتی باید با دقت بسیار بالا انجام شود و هماهنگی لازم با بخشهای ارتباطی و اطلاعرسانی سازمان غذا و دارو صورت گیرد. وضعیت کلی کارخانه، سوابق شکایات و کیفیت فرآورده مبنای تایید یا رد مجوز تبلیغات خواهد بود؛ لذا هرگونه پاسخ غیردقیق میتواند تبعات قانونی و بهداشتی به همراه داشته باشد.
نظر شما