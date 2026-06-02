تولید گوشت قرمز در گچساران به حدود ۲ هزار تن رسید

لیلا عطازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تولید گوشت قرمز در شهرستان گچساران با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در بخش دامداری و در چارچوب برنامههای ارتقای بهرهوری و حمایت از تولیدکنندگان، در سال ۱۴۰۵ به هزار و ۹۶۵.۹ تن رسیده است.
وی با اشاره به نقش مهم بخش دامپروری در تأمین امنیت غذایی جامعه افزود: پایداری تولید و افزایش کیفیت محصولات دامی از اولویتهای جهاد کشاورزی شهرستان است که در این راستا برنامههای متعددی برای حمایت از دامداران اجرا شده است.
مدیر جهاد کشاورزی گچساران ادامه داد: حمایت از دامداران، بهبود مدیریت پرورش دام، توسعه خدمات فنی و ترویجی و همچنین تقویت نظارتهای بهداشتی از جمله اقدامات مؤثر در حفظ و افزایش تولید گوشت قرمز در شهرستان به شمار میرود.
وی ضمن قدردانی از تلاش دامداران و فعالان حوزه تولید، تصریح کرد: جهاد کشاورزی شهرستان با همکاری دستگاههای مرتبط، برنامههای حمایتی و توسعهای بخش دام را با هدف تثبیت تولید، حفظ سرمایه دامی و تقویت زنجیره ارزش محصولات دامی با جدیت دنبال خواهد کرد.
عطازاده ابراز امیدواری کرد با تداوم این حمایتها و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، روند تولید و توسعه بخش دامپروری در گچساران بیش از پیش تقویت شود.
