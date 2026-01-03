حسین نگهدار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش تسهیلات حمایتی در تقویت زیرساخت‌های دامپروری استان اظهار کرد: این منابع مالی با هدف توسعه پایدار واحدهای پرواربندی، افزایش تولید گوشت قرمز و ارتقای امنیت غذایی تخصیص یافته است.

وی افزود: پرداخت این میزان تسهیلات حاصل هماهنگی مؤثر میان ستاد سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت‌های شهرستانی و همکاری بانک کشاورزی بوده که زمینه حفظ و ارتقای جایگاه استان در این بخش را فراهم کرده است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه این حمایت‌ها نقش مهمی در توانمندسازی دامداران داشته است، تصریح کرد: افزایش بهره‌وری تولید، کمک به ثبات بازار گوشت، افزایش عرضه داخلی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از مهم‌ترین دستاوردهای این اقدام محسوب می‌شود.

نگهدار خاطرنشان کرد: تسهیلات پرواربندی دام عمدتاً برای تأمین سرمایه در گردش، خرید نهاده‌های دامی و تهیه دام پرواری به دامداران واجد شرایط پرداخت می‌شود و در مسیر تحقق اهداف توسعه بخش کشاورزی استان اثرگذار است.