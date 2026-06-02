به گزارش خبرنگار مهر، محمود نهاوندینژاد، مدیرعامل شرکت حامیان کشت و صنعت فشافویه، در جریان بازدید اصحاب رسانه از این مرکز، با اشاره به سابقه فعالیت بنیاد تعاون زندانیان کشور اظهار کرد: این بنیاد بر اساس مصوبه مجلس تأسیس شده و طی چند دهه اخیر در حوزه آموزش، حرفهآموزی و اشتغال مددجویان زندانی فعالیت گستردهای داشته است.
وی افزود: بنیاد تعاون زندانیان در سراسر کشور دارای نمایندگیهای فعال است که بدون استفاده از اعتبارات دولتی، در بخشهای مختلف از جمله فروشگاههای داخل زندان، کارگاههای تولیدی و فعالیتهای اقتصادی متنوع حضور دارند.
نهاوندینژاد با بیان اینکه شرکت حامیان کشت و صنعت فشافویه یکی از ۱۱ شرکت وابسته به بنیاد تعاون زندانیان است، گفت: این شرکت حدود ۱۴ تا ۱۵ سال پیش ثبت شده و مطابق قانون تجارت فعالیت میکند و دارای هیئتمدیره، مدیرعامل و نیروی انسانی مستقل است.
وی درباره نقش مددجویان در فعالیتهای این مجموعه تصریح کرد: بخش عمده فعالیتهای شرکت توسط مددجویان رایباز انجام میشود؛ افرادی که با نظر مراجع قضایی امکان حضور روزانه در محیط کار را دارند، آموزش میبینند، مهارت کسب میکنند و پس از پایان ساعت کاری به منازل خود بازمیگردند.
مدیرعامل شرکت حامیان کشت و صنعت فشافویه هدف اصلی این رویکرد را آمادهسازی مددجویان برای بازگشت مؤثر به جامعه دانست و افزود: تلاش ما این است که افراد در دوران حضور خود علاوه بر کسب درآمد، حرفهای کاربردی بیاموزند تا پس از آزادی بتوانند مسیر اشتغال و زندگی مستقل را دنبال کنند.
وی در تشریح ظرفیتهای این مجموعه گفت: کشت و صنعت فشافویه حدود یکهزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی در اختیار دارد که شامل یکهزار هکتار زراعی، ۴۲۳ هکتار باغات و بخشی اراضی آیش و آمادهسازیشده برای اجرای طرحهای انرژی خورشیدی است.
نهاوندینژاد با اشاره به پراکندگی جغرافیایی فعالیتهای شرکت بیان کرد: این مجموعه در پنج منطقه فعال است و در حوزههای متنوع کشاورزی از جمله زراعت، باغداری، دامپروری، طیور، آبزیپروری و فرآوری محصولات فعالیت دارد.
وی ادامه داد: تولید محصولاتی نظیر گندم، جو، کلزا، پسته، زیتون، گل محمدی، زعفران، گیاهان دارویی، کاکتوس، شترمرغ، ماهی و فرآوردههایی همچون روغن زیتون، گلاب، عسل و بستهبندی محصولات از جمله فعالیتهای جاری این مجموعه است.
مدیرعامل شرکت حامیان کشت و صنعت فشافویه همچنین از توسعه سامانههای نوین آبیاری خبر داد و گفت: از مجموع اراضی قابل بهرهبرداری، صدها هکتار تحت پوشش آبیاری قطرهای، بارانی و سامانههای کمفشار قرار دارد.
مدیرعامل حامیان کشت و صنعت فشافویه گفت: حداقل دستمزد مددجویان و زندانیان شاغل در این مجموعه بهصورت ساعتی ۵۰ هزار تومان پرداخت میشود.
۲۰۰ مددجوی رایباز در چرخه آموزش و اشتغال
نهاوندینژاد، اعلام کرد: بهطور میانگین روزانه حدود ۲۰۰ مددجوی رایباز در این مجموعه فعالیت دارند که پس از پایان محکومیت، مرخصی یا آزادی موقت، در بخشهای مختلف مشغول آموزش و کار میشوند.
وی افزود: این افراد متناسب با توانایی، تحصیلات و استعداد خود در حوزههایی مانند باغداری، زراعت، دامداری، شیلات و صنایع کشاورزی آموزش میبینند.
دستمزد معاف از مالیات و بیمه
مدیرعامل حامیان کشت و صنعت فشافویه با اشاره به نحوه پرداخت حقوق مددجویان گفت: به ازای هر ساعت حضور، دستمزد به مددجویان پرداخت میشود که بهصورت خالص، بدون کسورات مالیاتی و بیمهای، ماهانه به حساب آنان واریز میشود.
وی تصریح کرد: میزان پرداختها براساس تعرفههای اعلامی، سطح مهارت، تخصص و نوع فعالیت متفاوت است و برخی نیروهای متخصص یا فعالان حوزههای فنی و صنایع دستی دریافتیهای بالاتری دارند.
آموزش مهارت برای زندگی پس از آزادی
نهاوندینژاد تأکید کرد: هدف اصلی این طرح صرفاً کار نیست، بلکه آموزش عملی و انتقال تجربه برای ایجاد اشتغال پایدار پس از آزادی است؛ بهگونهای که بسیاری از مددجویان پس از خروج از زندان در واحدهای کشاورزی و باغی منطقه مشغول به کار شدهاند.
کشاورزی در حاشیه کویر؛ مدیریت آب با فناوری نوین
وی با اشاره به شرایط سخت اقلیمی منطقه فشافویه اظهار کرد: کمآبی، شوری خاک و قرار گرفتن در حاشیه کویر، استفاده از سامانههای نوین آبیاری را ضروری کرده است.
به گفته وی، ۴۳۰ هکتار از اراضی مجموعه مجهز به آبیاری قطرهای، ۳۵۰ هکتار دارای سیستم بارانی و حدود ۸۰۰ هکتار تحت پوشش سامانههای کمفشار قرار دارد.
از گندم و یونجه تا زعفران و کاکتوس
مدیرعامل شرکت حامیان کشت و صنعت فشافویه با تشریح فعالیتهای تولیدی این مجموعه گفت: ۲۵۴ هکتار یونجه، بیش از ۵۰۰ هکتار گندم و جو، کشت کلزا، باغات پسته و زیتون، زعفران، گل محمدی و گیاهان دارویی از جمله تولیدات این مجموعه است.
وی افزود: کاکتوس بهعنوان محصول کمآببر در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر مصرف خوراکی، در صنایع غذایی، بهداشتی و خوراک دام نیز کاربرد دارد.
دامپروری، شیلات و توسعه پرورش شترمرغ
نهاوندینژاد از فعالیت گسترده دامپروری در این مجموعه خبر داد و گفت: واحد دامپروری با حدود ۷ هزار رأس دام فعال است و برنامههای تخصصی شامل همسانسازی، پایش سلامت، واکسیناسیون و کنترل بیماریها بهصورت مستمر اجرا میشود.
وی همچنین به فعالیت در حوزه شیلات و پرورش شترمرغ اشاره کرد و افزود: ظرفیت تولید ماهی قزلآلا در حال توسعه تا ۸۰ تن است و واحد پرورش شترمرغ نیز که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده، اکنون به یکی از بخشهای روبهرشد مجموعه تبدیل شده است.
سود فعالیتها صرف حمایت از زندانیان میشود
مدیرعامل حامیان کشت و صنعت فشافویه در پایان گفت: درآمد و سود فعالیتهای اقتصادی این مجموعه در چارچوب سیاستهای بنیاد تعاون زندانیان، برای توسعه اشتغال زندانیان، حمایت از خانوادههای آنان و کمک به زندانها هزینه میشود.
