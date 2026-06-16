خریدتوافقی ۳۵هزار تن کلزا در گلستان؛ قیمت خرید از نرخ تضمینی فراتر رفت

محمدرضا جامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت خرید کلزا با عبور از نرخ تضمینی، در بازه ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان قرار گرفت،اظهار کرد: سازمان تعاون روستایی به عنوان مجری خرید تضمینی، امسال با تعیین قیمت پایه ۱۱۰ هزار تومان برای خرید توافقی کلزا وارد عمل شد
وی افزود: خوشبختانه با استقبال بخش خصوصی و کارخانجات روغنکشی، قیمت خرید برای کشاورزان از نرخ تضمینی نیز فراتر رفت و به ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان رسید.
مدیر تعاون روستایی گلستان در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان افزود: پرداخت وجوه به طور کامل انجام شده و تنها بخش کوچکی از خریدها مربوط به مناطق کوهستانی شرق استان است که برداشت آنها طی روزهای اخیر آغاز شده و تا هفته آینده به پایان میرسد و مطالبات این عزیزان نیز در حال پرداخت است.
جامی ادامه داد: علاوه بر قیمت پایه، در ازای هر درصد کیفیت مطلوبتر محصول، حدود ۱۰۰ تومان به صورت غیرمستقیم به قیمت پایه افزوده شده است.
وی در واکنش به خروج بخشی از محصول کلزا از استان گفت: این جابهجایی محصول بین استانها در شرایطی که قیمتها واقعی شده و رقابتی است، امری طبیعی محسوب میشود، طبق آمارهای راهداری، میزان کلزای وارد شده به استان برای روغنکشی، حدود ۲ تا ۳ هزار تن بیش از میزان محصول خروجی از گلستان بوده است؛ بنابراین خروج کلزا هیچ خللی در روند تولید ایجاد نکرده و حتی تراز ورود محصول به استان مثبت بوده است.
مدیر تعاون روستایی گلستان با تأکید بر ظرفیت بالای صنایع تبدیلی استان خاطرنشان کرد: گلستان با داشتن ۶ کارخانه روغنکشی، قطب این صنعت در کشور است.
جامی با اشاره به حساسیت بالای تأمین روغن خوراکی در کشور، خاطرنشان کرد: رسالت اصلی ما تعیین قیمت پایه و مناسب برای حمایت از کشاورز بود تا با ورود فعالان بخش خصوصی و تعاونیها، بازرگانی محصول به شکلی پویا انجام شود که خوشبختانه امسال شاهد تحقق این هدف در بازاری رقابتی و عادلانه بودیم.
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