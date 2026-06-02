تحلیلگر آمریکایی: اقدام ترامپ برای توقف جنگ لبنان نشانه قدرت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت پیپ استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو در ایکس نوشت: پیام جدید ترامپ نشان دهنده افزایش قدرت ایران است. ایران اعلام میکند تا زمانی که اسرائیل به حزبالله حمله میکند، هیچ مذاکرهای انجام نخواهد داد و ترامپ بلافاصله با نتانیاهو تماس میگیرد.
وی در عین حال افزود: همه ما میدانیم که خویشتنداری اسرائیل موقتی است. تله تشدید تنش در حال تبدیلشدن به یک دوره بلندمدت از بیثباتی است.
یکی از شروط جمهوری اسلامی برای پذیرش آتش بس با آمریکا، آتش بس در همه جبهه ها از جمله جبهه لبنان بود. تشدید حملات رژیم صهیونیستی در روز گذشته موجب شد تا تهران درباره شروع دوباره جنگ هشدار دهد. هشدار ایران باعث توقف جنگ علیه ملت مظلوم لبنان شد.
