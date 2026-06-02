به گزارش خبرگزاری مهر، توقف جاه طلبی‌های ارتش رژیم صهیونیستی در حمله به ضاحیه جنوبی و بیروت که در نتیجه موضع محکم ایران در قبال این جنایت‌ها صورت گرفت، خشم رسانه‌های صهیونیستی را برانگیخته است.

روزنامه صهیونیستی معاریو در این رابطه به نقل از یک مسئول ارشد ارتش نوشت که تل‌آویو هیچ اطلاعی از مفاد آتش بسی که ایران به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تحمیل کرده و او نیز آن را به اسرائیل تحمیل کرده است، ندارد.

باراک راوید روزنامه نگار صهیونیست نیز به تنش در گفتگوی تلفنی بین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو اشاره کرده است.

وبگاه عبری زبان مفزاکی راعم نیز نوشت که از اینکه کابینه رژیم صهیونیستی در اختیار بنیامین نتانیاهو قرار دارد، شرمنده است.

در همین رابطه ایتمار بن گویر وزیر افراط گرای رژیم صهیونی خطاب به نتانیاهو گفت: وقت آن فرا رسیده است که به ترامپ «نه» بگویی.

دورون کادوش خبرنگار رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز بدون اشاره به جنایات و نسل کشی این رژیم در خاک لبنان و سیاست زمین سوخته آن علیه روستاهای لبنانی مدعی شد که نتانیاهو حملات حزب الله علیه ارتش در جنوب لبنان را نادیده می‌گیرد و خط قرمز وی انجام حملات علیه شهرک‌های صهیونیستی در شمال اسرائیل خواهد بود.

بن کاسبیت دیگر تحلیلگر صهیونیست در روزنامه عبری زبان معاریو نوشت: نتانیاهو باید حداقل جرات انجام یک کار را داشته باشد و آن کار «نه گفتن» به دونالد ترامپ است. اگر او قدرت این کار را ندارد، از سمت خود کنار برود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد نتانیاهو قدرت نه گفتن به ترامپ را ندارد همانطور که قدرت تعیین خطرات فراروی اسرائیل را نیز ندارد. او نمی‌تواند هیچ پیروزی را در جبهه‌های مختلف به دست بیاورد، همانطور که نمی‌تواند روند «تجزیه اسرائیل» را متوقف کند.

بن کاسبیت افزود: حرف‌های بیهوده، سخنرانی‌های پوشالی، وعده‌های دروغین و گمراه کردن افکار عمومی تنها کاری است که وی طی ۳۰ سال گذشته آن را به خوبی انجام داده است.