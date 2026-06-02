الزامات حزب الله در راهبرد «نجات ملی لبنان»

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری العهد در مقاله ای با اشاره به سخنرانی اخیر شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان نوشت که تحلیل مواضع شیخ قاسم از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. این سخنرانی پس از تفاهمات و تحولات میدانی و دیپلماتیک شتابان در صحنه لبنان و منطقه ارائه شده تا ارزیابی انتقادی تندی از عملکرد جریان سیاسی حاکم بر کشور ارائه دهد و مؤلفههای رابطه ارگانیک بین دولت، مقاومت و مردم را تثبیت کند.
این گزارش تصریح کرد که دیدگاه استراتژیک حزب الله مبتنی بر ۳ رکن اساسی است که ساختار مرحله کنونی و آینده درگیری ها در لبنان را شکل میدهد.
اول: تداوم مقاومت
شیخ نعیم قاسم در رویکرد خود به واقعیت میدانی کنونی، از ریشههای تاریخی آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ آغاز کرد وتاکید کرد که مقاومت، در آگاهی و اندیشه رهبری آن، « ساختاری برای دفاع از کیان لبنان» است و هرگز یک گزینه یکجانبه یا منزوی نبوده، بلکه نتیجه همافزایی تاریخی، تلاشها و فداکاریهای مشترک حزبالله، جنبش امل، احزاب و نیروهای ملی لبنان و گروههای مختلف فلسطینی بوده است.
این ریشهیابی، پایگاه میدانی را تشکیل داده که مقاومت امروز از آن برای تثبیت معادلات قدرت و نهادینه کردن مفهوم آزادسازی جدید لبنان بهره میبرد، که مهمترین آنها عبارتند از:
الف: رد تجاوز موجودیتی: مقاومت، اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمین های لبنان، یا ادامه تجاوزهای نظامی و امنیتی آن را رد کرده و عملیات نظامی دفاعی را یک وظیفه مشروع و مستمر می داند.
ب: تثبیت معادله بازدارندگی: مقاومت در تثبیت معادلات بازدارندگی بر دادههای استراتژیک بسیار مهمی تکیه دارد، اولین آنها اعتراف اشغالگران به حجم تلفات انسانی و برای جای ماندن ۱۰۶۴ کشته و زخمی از دوم مارس، با میانگین روزانه ۱۴ مورد است که نشاندهنده هزینه انسانی گزافی است که دشمن در بلندمدت قادر به تحمل آن نیست.
دومین مورد، تخریب تجهیزات زرهی دشمن است که تاکنون با انهدام ۳۳۸ خودروی نظامی اسرائیلی از انواع مختلف صورت گرفته است.
سومین مورد، کارآیی توان موشکی و نظامی حزب الله است که از طریق انجام ۳۸۹ عملیات نظامی پس از ۱۶ آوریل به اثبات رسیده است.
چهارمین مورد، کارآیی پهپادهای استراتژیک حزب الله است، که حلقهای از وحشت و محدودیتهای عملیاتی را بر تحرکات شهرکنشینان و خودروهای نظامی آنها در عمق ۶ کیلومتری تحمیل کرده است.
ج: الزامات انسانی و ملی به عنوان شروط غیرقابل مذاکره:
نعیم قاسم ضمن تاکید بر ارتباط بین دستاوردهای نظامی میدانی و الزامات انسانی و سیاسی تاکید کرد که ۵ نکته اساسی به عنوان مبنای هرگونه تفاهم یا استراتژی ملی آینده لبنان باید در نظر گرفته شود که عبارتند از:
۱- توقف تجاوزات صهیونیستی به لبنان.
۲- آزادی اسرای لبنانی از زندانهای اسرائیل.
۳. استقرار ارتش لبنان در مناطق جنوب رودخانه لیتانی.
۴. بازگشت امن مردم به مناطق مسکونی خود.
۵. بازسازی روستاهای ویران شده در اثر اشغالگری صهیونیست ها.
دوم: عملکرد قدرت سیاسی و الزامات حاکمیت ملی جامع
شیخ قاسم انتقادی ساختاری، صریح و مستقیم به عملکرد دولت لبنان و قدرت سیاسی وارد کرد و مواضع آنها را به مسیری صعودی از فشارهای مستقیم آمریکا مرتبط دانست که هدف آن تبدیل دولت از موقعیت دفاع از حاکمیت به موقعیت تسهیل قیمومیت خارجی است که از طریق راهکارهای زیر دنبال می شود:
۱- توهم شعار «انحصار سلاح» در زمان تهدید وجودی
شیخ نعیم قاسم تصریح کرد که طرح عنوان «انحصار سلاح» را در شرایط کنونی که پروژه صهیونیستی برای نسلکشی و تجاوز به لبنان دنبال می شود را نمیتوان به عنوان تلاش واقعی برای ساخت دولت یا تقویت نهادهای آن دانست. بلکه این رویکرد یک پروژهای صهیونیستی با ابزارهای آمریکایی است که هدف آن خلع سلاح لبنان و تسهیل تجاوز نظامی و امنیتی به آن است.
وی همچنین در سخنان خود سکوت رسمی دولت لبنان در برابر تحریمهای آمریکا علیه نمایندگان منتخب حزبالله و جنبش امل، و افسران و مسئولان دستگاههای نظامی و امنیتی لبنان را مورد انتقاد قرار داد و آن را دلیلی بر ورشکستگی دولت آمریکا و ناتوانی در دستیابی به اهداف خود میداند.
۲. حمایت از امنیت اجتماعی و اقتصادی
دبیرکل حزب الله لبنان بخش مهمی از سخنرانی خود را به تحلیل زمینههای پنهان تلاش آمریکایی- صهیونیستی، برای ضربه زدن به مؤسسه قرض الحسن و مؤسسات بهداشتی و آموزشی فعال در خدمت مردم اختصاص داد و آن را در چارچوب «نسلکشی اجتماعی، فرهنگی و معیشتی» مردم ارزیابی کرد.
شیخ قاسم تأکید کرد که محدودیتهای رسمی بر این مؤسسات، تجاوز مستقیم به معیشت فقرا و مشارکت غیرعلنی در محاصره دائمی تحمیل شده بر مردم لبنان است.
۳- تدوین استراتژی نجات ملی لبنان
شیخ نعیم قاسم «نقشه راه نجات» را برای بازتعریف نقش رسمی و مشارکت ملی واقعی از طریق معیارهای روشن ارائه کرد که مهمترین مبانی آن عبارتند از:
الف: عقبنشینی فوری از جرمانگاری مقاومت و پایبندی به قانون اساسی لبنان و میثاق همزیستی مشترک که حمایت از شهروندان مدافع سرزمین خود را الزامی میداند.
ب: رد مذاکرات مستقیم با دشمن و الهام گرفتن از عبرتهای تاریخی مبنی بر اینکه مذاکرات مستقیم، امتیاز دادن رایگان به دشمن است و باید منحصراً بر مذاکرات غیرمستقیم و با تکیه بر عناصر قدرت میدانی، اعتماد کرد.
وی به دولت لبنان توصیه کرد که به جای خنجر زدن از پشت، همسویی استراتژیک با مقاومت داشته باشند، و با بهره گیری از تواناییهای بازدارنده آن، یک عنصر قدرت برای خود در مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک دست و پا کننند.
دبیرکل حزب الله لبنان پیش زمینه «استراتژی دفاعی ملی» را توقف کامل تجاوز و آزادسازی سرزمین های اشغالی و اجرای گفتگوهای ملی جامع بر معیارهای واقعبینانه و قابل اندازهگیری دانست.
سوم: فلسطین قطبنمای ثابت و وحدت میدانهای استراتژیک
شیخ نعیم قاسم در بعد منطقهای و ژئوپلیتیکی، رویکرد فکری و سیاسی ریشهدار مقاومت را بار دیگر تثبیت کرد که فلسطین را قطبنمای مرکزی و ثابتی امت اسلام می داند که تحولات جغرافیایی یا فشارهای سیاسی بر آن تأثیری نمیگذارد.
وی تعهد مطلق مقاومت اسلامی لبنان به آرمان فلسطین و یاری نوار غزه را بار دیگر مورد تاکید قرار داده و تأکید کرد که خون شهدا در لبنان و فلسطین در یک سنگر به هم میآمیزد تا وحدت سرنوشت و هدف را تأیید کند.
دبیرکل حزب الله همچنین سکوت بینالمللی و عربی را در برابر جنایات صهیونیستی و سرگوب ناوگانهای صمود و مانع تراشی از رسیدن کمکهای بشردوستانه و امدادی به محاصرهشدگان در نوار غزه را به شدت محکوم کرد.
قاسم نقش اساسی و تاریخی جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام سید علی خامنهای و پایداری آن در برابر ائتلاف فراگیر غربی-آمریکایی را ستود و با اطمینان استراتژیک بالا تأکید کرد که ایران و نیروهای مقاومت از این مرحله با قدرت فوق العاده و جایگاه بینالمللی و منطقهای مستحکم بیرون خواهند آمد که ثابت میکند این گزینه پایداری و مقاومت است که در نهایت پیروز می شود، نه گزینه تسلیم و انفعال.
