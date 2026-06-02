سازمان ملل: یک چهارم لبنان با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سازمان برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد آخرین ارزیابی امنیت غذایی نشان می‌دهد که در فاصله آوریل تا آگوست ۲۰۲۶، حدود یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر، معادل تقریباً یک نفر از هر چهار شهروند لبنان، در شرایط ناامنی حاد غذایی قرار دارند.

برنامه جهانی غذا تأکید کرد که جابه‌جایی گسترده جمعیت، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، اختلال در فعالیت بازارها و مشکلات گسترده اقتصادی بحران موجود را تشدید کرده است.

حملات رژیم صهیونیستی به لبنان موجب آوارگی بخش زیادی از مردم جنوب این کشور و همچنین از بین رفتن مزارع کشاورزی و باغات شده است.