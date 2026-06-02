۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۴

تداوم نقض آتش‌بس؛ حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه دارد

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس لبنان مناطقی را در جنوب این کشور بمباران کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین در جنوب لبنان گزارش داد، در جریان حمله رژیم صهیونیستی علیه منطقه المروانیه طی بامداد امروز دست کم چهار تن به شهادت رسیدند.

همچنین جنگنده های رژیم صهیونیستی منطقه المنصوری در صور لبنان را بمباران کردند.

این حملات منطقه السلطانیه در بنت جبیل را نیز در برگرفت. دقایقی قبل نیز اطراف منطقه تبنین در بنت جبیل توسط جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

روز گذشته مقامات رژیم صهیونیستی تهدید کرده بودند که ضاحیه جنوبی بیروت را بمباران می کنند. تل آویو بعد از واکنش قاطع ایران و اعمال فشار از سوی آمریکا از این تهدیدات خود عقب نشینی کرد.

    • IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      پناه به خدای بزرگ

