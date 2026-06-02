انتقال پساب در شهرکرد پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماشالله ایزدی صبح سه شنبه در جلسه ۴۱۷ علنی شورای شهر شهرکرد، با اشاره به آخرین وضعیت طرح انتقال پساب برای تأمین آب مورد نیاز فضای سبز شهری اظهار کرد: موضوع انتقال پساب همچنان بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد و پیگیریهای لازم برای عملیاتی شدن این طرح ادامه دارد.
وی با بیان اینکه آب مورد استفاده شهرداری برای آبیاری فضای سبز مستقل از سهمیه پیشبینیشده در طرح انتقال پساب است، افزود: شهرداری در بخش زیرساختهای انتقال آب نیز همکاریهای لازم را انجام داده و هماهنگیهای لازم با شرکت آب و فاضلاب و سایر دستگاههای اجرایی در حال انجام است و این موضوع تا حصول نتیجه نهایی و بهرهمندی شهر از مزایای طرح انتقال پساب با جدیت دنبال خواهد شد،تا فضای سبز شهری در بلند مدت دچار آسیب نشود.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد همچنین به روند اجرای پروژه زیرگذر شهرکرد اشاره کرد و گفت: بهمنظور رفع موانع اجرایی و تسریع در پیشرفت پروژه، جلسات مستمر و متعددی با دستگاههای خدماترسان از جمله آبفا، برق، گاز و مخابرات برگزار شده و این رایزنیها تا دستیابی به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای زیرساختی نیازمند همکاری همه مجموعههای خدماترسان است و خوشبختانه تعاملات خوبی در این زمینه شکل گرفته است.
ایزدی در پایان از مجموعه مدیریت شهری، سازمان حملونقل و اتوبوسرانی و تمامی عوامل اجرایی که در برنامههای مختلف شهری و خدمترسانی به شهروندان مشارکت دارند، قدردانی کرد.
