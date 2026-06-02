کلید بهبودی عدالت درمانی از دیدگاه وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، در مراسم بهره برداری از ساختمان جدید انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی، با اشاره به قدمت ۷۰ ساله انستیتو کانسر اظهار داشت: این مجموعه تنها یک ساختمان یا مرکز درمانی نیست، بلکه کانون پرورش اساتید بزرگ و جراحان برجستهای است که دانش درمان سرطان را در کل کشور و منطقه گسترش دادهاند.
وزیر بهداشت با تأکید بر جایگاه مرجعیت این مرکز افزود: انستیتو کانسر پناهگاه نهایی بیمارانی است که با پیچیدهترین مشکلات درمانی مواجه هستند. هر کجا در مسیر درمان سرطان گرهای ایجاد شود، در نهایت در این مرکز تخصصی باز خواهد شد. این مجموعه به عنوان قطب آموزشی و درمانی، الگویی برای تمامی مراکز درمانی سراسر کشور محسوب میشود.
ظفرقندی در ادامه به اهمیت مشارکت خیرین در نظام سلامت پرداخت و تصریح کرد: حضور خیرین سلامت و خانوادههای بزرگی که در مسیر ساخت و تجهیز این پروژهها گام برمیدارند، نشاندهنده رسیدن به بالاترین مراحل انسانیت است. این همراهی نه تنها بار سنگینی از دوش نظام سلامت برمیدارد، بلکه باعث ایجاد امنیت خاطر و آرامش برای بیماران و خانوادههای آنان میشود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش ما و تمامی مسئولان و معلمان این حوزه بر این است که با توسعه زیرساختها و حفظ سرمایههای انسانی، پاسخگوی نیازهای حیاتی کشور در حوزه درمان باشیم و فضایی سرشار از امید و سلامتی را برای مردم فراهم آوریم.
نظام ارجاع و ارتقای سواد سلامت، کلید بهبودی عدالت درمانی در کشور
وزیر بهداشت، در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران، گفت: تمرکز بر پزشکی خانواده و ارتقای سواد سلامت جامعه، از اولویتهای اصلی دولت برای دستیابی به امنیت سلامت پایدار است.
ظفرقندی به موضوع ایجاد مراکز تخصصی قطبی در استانها پرداخت و افزود: برای بهرهوری بهینه از منابع انسانی و تجهیزات، باید مراکز درمانی به صورت «قطب» تعریف شوند تا نظام ارجاع بهدرستی عمل کند. وی افزود: توزیع غیرمتمرکز و تکراری مراکز تخصصی در تمامی نقاط، باعث از بین رفتن استانداردهای کیفی و پراکندگی نیروها میشود؛ در حالی که باید نیازهای اولیه در سطح محلی پاسخ داده شده و موارد پیچیده به مراکز قطبی ارجاع یابند.
وزیر بهداشت با اشاره به برنامههای دولت در حوزه سلامت، نظام ارجاع و پزشکی خانواده را یکی از محورهای اساسی و مورد تأکید رئیسجمهوری دانست و خاطرنشان کرد: در این هفته جلساتی را با رئیسجمهور در این خصوص داشتیم و تلاش میکنیم تا با استفاده از ظرفیت شهرهای پیشران، نقاط ضعف سیستم ارجاع را برطرف کرده و دسترسی مردم به خدمات تخصصی را تسهیل کنیم.
ظفرقندی در ادامه به اهمیت پیشگیرانه در سلامت پرداخت و تأکید کرد: ارتقای سواد سلامت، بهبود محیط زیست و آموزشهای صحیح، راهکار اساسی برای کاهش فشار بر نظام درمان است. وی معتقد است با مشارکتطلبی و حمایت مردم، میتوانیم سطح امنیت سلامت را در ایران ارتقا دهیم.
وی در پایان با یادآوری تجربه پاندمی کرونا، جامعه پزشکی و پرستاری ایران را نقطه قوت نظام سلامت دانست و افزود: در بحرانیترین لحظات، از جمله دوران کرونا که بسیاری از مسیرها بسته بود، جامعه سلامت با تکیه بر اعتماد متقابل با مردم، در کنار بیماران ماند. این پیوند عمیق میان کادر درمان و جامعه، نشاندهنده تابآوری و اعتبار نظام سلامت کشور در مواجهه با بحرانها است.
نظر شما