فیلمبرداری «زندگی سیاه» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «زندگی سیاه» به نویسندگی و کارگردانی محمد میرزاوند (میرزا) و تهیه‌کنندگی آرش همتیان در تهران به پایان رسید.

تینا مظاهری‌نیا، امیرحسین شاپوری، متین بیگدلی، پرهام همتیان، حیدر سلیمی، هادی فلاح، میلاد روحی، علی رستگار، فاطمه احمدی، میثم زمانی، نگار اسدی، نیما زارع، مریم فاتحی، تینا فاتحی، شاهین شاهرخی، سهراب حاجی نصیری، سعید بیش بهار، علی حقیقی زاده، شهرزاد علی محمدی، علی قدرتی، یاسین ناصری، محبوبه ندیم زاده، محمد طاهر بیگ پوری، هستی زنگویی و زهرا دریا دل در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این فیلم که در ژانر درام اجتماعی تولید شده، آمده است: «رها به همراه برادر نابینایش که تحت تاثیر تبلیغات رسانه‌های غربی، دچار اختلالاتی فردی شده در کشاکش درگیری با خانواده راهی مسیری سیاه می‌شوند ... .»

از دیگر عوامل «زندگی سیاه» می‌توان به مدیر فیلمبرداری: حسین درویشی، نور پرداز: مهدی توکلی، صدابردار: علی گذشتی، تدوین گران: صالح مرادی و میرزا، صدا گذاری: وحیده طوسیان، دستیار کارگردان: نیما زارع و فاطمه احمدی، منشی صحنه: علی رستگار، طراح صحنه: میلاد روحی و میرزا، برنامه‌ریز: هادی فلاح، مدیر تولید: فرشته سراج، مشاور کارگردان : عرشیا زارع زاده، دستیار صدابردار: متینا قره باغی، مشاور و مدیر رسانه‌ای: سیدمحمدصالح سیادت اشاره کرد.