به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین یاسین حسینآبادی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از تدارک ویژهبرنامهای گسترده به مناسبت عید سعید غدیر خم در مسجد مقدس جمکران خبر داد و اظهار کرد: اجتماع بزرگ «کاروان غدیر تا ظهور» امسال نیز با مشارکت مردم ولایتمدار و ارادتمندان اهلبیت (ع) در مسیر منتهی به مسجد مقدس جمکران برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای برگزاری این آئین افزود: حرکت کاروان خودرویی در روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه از ساعت ۱۶:۳۰ از ابتدای بلوار پیامبر اعظم (ص) آغاز خواهد شد و شرکتکنندگان در این کاروان مسیر خود را تا آستان مقدس مسجد جمکران ادامه خواهند داد.
معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: همزمان با حرکت کاروان خودرویی، اجتماع مردمی محبان و دوستداران امیرالمؤمنین (ع) نیز از ساعت ۱۷ در میدان پرچم برگزار میشود و حاضران پس از این اجتماع در قالب پیادهروی به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت خواهند کرد.
وی گفت: پیشبینی شده است که جمع زیادی از عاشقان ولایت و منتظران ظهور در این برنامه حضور یابند و در اجتماع بزرگ غدیری که در صحن جامع امام مهدی (عج) برگزار میشود شرکت کنند.
حسینآبادی با بیان اینکه اجتماع اصلی این مراسم از ساعت ۱۸ در مسجد مقدس جمکران آغاز خواهد شد افزود: صحن جامع امام مهدی (عج) میزبان اجتماع عظیم مردمی خواهد بود و برنامههای مختلف فرهنگی و مذهبی برای حاضران تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به جایگاه عید غدیر در فرهنگ دینی و اعتقادی مسلمانان اظهار کرد: غدیر نماد استمرار مسیر ولایت و تجلی پیوند ناگسستنی امت با ولایت الهی است و از همین رو برگزاری این برنامه با محوریت تبیین این حقیقت و تقویت فرهنگ ولایی در جامعه دنبال میشود.
معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این اجتماع، تجدید عهد و پیمان با ولایت و همچنین تقویت پیوند میان فرهنگ غدیر و اندیشه انتظار است تا این دو مفهوم اساسی بیش از پیش در فضای عمومی جامعه مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادهها، جوانان و دلدادگان اهلبیت (ع) برگزار میشود و فرصتی برای ابراز ارادت به ساحت امیرالمؤمنین (ع) و تجدید میثاق با آرمانهای ولایی خواهد بود.
حسینآبادی با اشاره به بخشهای مختلف این برنامه گفت: در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین میرزامحمدی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و ابعاد مختلف فرهنگ غدیر و نقش آن در تداوم مسیر ولایت را تبیین خواهد کرد.
وی افزود: همچنین سیدمهدی میرداماد و مجید تال از مداحان ث شاعران اهلبیت (ع) در این اجتماع حضور خواهند داشت و به مدیحهسرایی و اجرای برنامههای مذهبی خواهند پرداخت.
معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران در پایان ابراز کرد: امید است این اجتماع مردمی بتواند جلوهای از انسجام، همدلی و ارادت مردم به ساحت ولایت را به نمایش بگذارد و زمینهساز بهرهمندی هرچه بیشتر از معارف غدیر و فرهنگ انتظار در جامعه باشد.
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