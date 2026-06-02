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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

نمایه شدن نشریه «متن‌پژوهی ادبی» دانشگاه علامه طباطبائی در اسکوپوس

نمایه شدن نشریه «متن‌پژوهی ادبی» دانشگاه علامه طباطبائی در اسکوپوس

نشریه «متن‌پژوهی ادبی» دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دومین نشریه این دانشگاه، موفق به کسب نمایه اسکوپوس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبائی، سیدعلی حسینی، مدیر مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی با اعلام این خبر اظهار کرد: نشریه «متن‌پژوهی ادبی» نخستین و تنها نشریه فارسی‌زبان تخصصی کشور در حوزه متون کهن و معاصر ادبیات فارسی است که موفق به کسب نمایه اسکوپوس شده است.

وی با اشاره به فرایند ارزیابی این نشریه افزود: این مجله با سردبیری و مدیرمسئولی عباسعلی وفائی، استاد تمام دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه، پس از طی فرایند چندماهه داوری و ارزیابی هیئت مشورتی و انتخاب محتوای اسکوپوس، توانست تمامی معیارهای کیفی این پایگاه بین‌المللی را احراز کرده و به جمع نشریات معتبر نمایه‌شده در اسکوپوس بپیوندد.

حسینی این موفقیت را دستاوردی مهم برای دانشگاه و جامعه علمی کشور دانست و تصریح کرد: نمایه‌شدن نشریه «متن‌پژوهی ادبی» در اسکوپوس، جایگاه ادبیات فارسی و اعتبار علمی دانشگاه علامه طباطبائی را در نقشه جهانی دانش ارتقا داده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های سردبیر، مدیر داخلی، اعضای هیئت تحریریه، داوران و نویسندگان نشریه تأکید کرد: این موفقیت نشان می‌دهد پژوهش‌های فارسی‌زبان توان رقابت در بالاترین سطوح علمی بین‌المللی را دارند.

مدیر مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه در ادامه با اشاره به سیاست‌های کلان این مرکز گفت: بین‌المللی‌سازی تمامی نشریات تحت پوشش، از راهبردهای اصلی مرکز است و نمایه‌سازی “متن‌پژوهی ادبی” در اسکوپوس، گامی مؤثر و الهام‌بخش برای سایر نشریات فارسی‌زبان دانشگاه به شمار می‌آید.

وی در پایان با اشاره به اعلام تیم ارزیابی اسکوپوس خاطرنشان کرد: پوشش این نشریه در اسکوپوس از شماره‌های منتشرشده ابتدای سال ۲۰۲۲ آغاز می‌شود؛ به این معنا که تمامی مقالات منتشرشده از سال ۲۰۲۲ به بعد در این پایگاه قابل نمایه‌سازی و بازیابی است. امید است این روند، موجب افزایش استنادها، ارتقای شاخص‌های علمی و جذب مقالات بین‌المللی در حوزه ادبیات فارسی شود.

گفتنی است، اسکوپوس یکی از معتبرترین پایگاه‌های نمایه‌سازی علمی در جهان است که توسط انتشارات الزویر ایجاد شده و با معیارهای سخت‌گیرانه‌ای به ارزیابی و پذیرش نشریات می‌پردازد. عضویت در این پایگاه، نشانه‌ای از اعتبار و کیفیت علمی نشریه است و در بسیاری از ارزیابی‌ها برای سنجش رشد شاخص‌های علمی کشورها و دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6847776
زهرا سیفی

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