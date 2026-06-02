به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبائی، سیدعلی حسینی، مدیر مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی با اعلام این خبر اظهار کرد: نشریه «متن‌پژوهی ادبی» نخستین و تنها نشریه فارسی‌زبان تخصصی کشور در حوزه متون کهن و معاصر ادبیات فارسی است که موفق به کسب نمایه اسکوپوس شده است.

وی با اشاره به فرایند ارزیابی این نشریه افزود: این مجله با سردبیری و مدیرمسئولی عباسعلی وفائی، استاد تمام دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه، پس از طی فرایند چندماهه داوری و ارزیابی هیئت مشورتی و انتخاب محتوای اسکوپوس، توانست تمامی معیارهای کیفی این پایگاه بین‌المللی را احراز کرده و به جمع نشریات معتبر نمایه‌شده در اسکوپوس بپیوندد.

حسینی این موفقیت را دستاوردی مهم برای دانشگاه و جامعه علمی کشور دانست و تصریح کرد: نمایه‌شدن نشریه «متن‌پژوهی ادبی» در اسکوپوس، جایگاه ادبیات فارسی و اعتبار علمی دانشگاه علامه طباطبائی را در نقشه جهانی دانش ارتقا داده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های سردبیر، مدیر داخلی، اعضای هیئت تحریریه، داوران و نویسندگان نشریه تأکید کرد: این موفقیت نشان می‌دهد پژوهش‌های فارسی‌زبان توان رقابت در بالاترین سطوح علمی بین‌المللی را دارند.

مدیر مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه در ادامه با اشاره به سیاست‌های کلان این مرکز گفت: بین‌المللی‌سازی تمامی نشریات تحت پوشش، از راهبردهای اصلی مرکز است و نمایه‌سازی “متن‌پژوهی ادبی” در اسکوپوس، گامی مؤثر و الهام‌بخش برای سایر نشریات فارسی‌زبان دانشگاه به شمار می‌آید.

وی در پایان با اشاره به اعلام تیم ارزیابی اسکوپوس خاطرنشان کرد: پوشش این نشریه در اسکوپوس از شماره‌های منتشرشده ابتدای سال ۲۰۲۲ آغاز می‌شود؛ به این معنا که تمامی مقالات منتشرشده از سال ۲۰۲۲ به بعد در این پایگاه قابل نمایه‌سازی و بازیابی است. امید است این روند، موجب افزایش استنادها، ارتقای شاخص‌های علمی و جذب مقالات بین‌المللی در حوزه ادبیات فارسی شود.

گفتنی است، اسکوپوس یکی از معتبرترین پایگاه‌های نمایه‌سازی علمی در جهان است که توسط انتشارات الزویر ایجاد شده و با معیارهای سخت‌گیرانه‌ای به ارزیابی و پذیرش نشریات می‌پردازد. عضویت در این پایگاه، نشانه‌ای از اعتبار و کیفیت علمی نشریه است و در بسیاری از ارزیابی‌ها برای سنجش رشد شاخص‌های علمی کشورها و دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.