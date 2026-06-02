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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

باراک: نتانیاهوی فریبکار، اسرائیل را به خطرناک‌ترین وضعیت می‌کشاند

باراک: نتانیاهوی فریبکار، اسرائیل را به خطرناک‌ترین وضعیت می‌کشاند

ایهود باراک، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی، کابینه کنونی به ریاست بنیامین نتانیاهو را «فریبکار» توصیف کرد و گفت که نتانیاهو اسرائیل را به خطرناک ترین وضعیت فراروی آن می کشاند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از ایهود باراک، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی نوشت که کابینه کنونی رژیم صهیونیستی به سرپرستی بنیامین نتانیاهو فریبکار است و اسرائیلی‌ها را فریب می‌دهد.

باراک گفت که سخنان نتانیاهو در مورد «نابودی حزب‌الله»، چی میگی چه کمکی چه کمکی چیکار داری خانم بیام الان آره ها ۸ برو وای بدون اشغال لبنان قابلیت تحقق ندارد. وی افزود که این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا کاملاً غیرعملی و شکست‌خورده است.

وی با انتقاد از کابینه نتانیاهو گفت که این کابینه، رژیم صهیونیستی را به خطرناک‌ترین وضعیت سیاسی-امنیتی در تاریخ موجودیت خود کشانده است و ارتش صهیونیستی تا حد زیادی فرسوده شده است، با این حال فریبکاری کابینه همچنان ادامه دارد.

باراک همچنین از «نگرانی عمیق» خود در مورد اجرای عملیات زمینی در لبنان خبر داده و افزود که این طرح جنگی احتمالا بر اساس ملاحظات عملی نیست.

وی به خروج رژیم صهیونیستی پس از چندین سال اشغالگری در لبنان در سال ۲۰۰۰ اشاره و تاکید کرد که گسترش توان حزب الله به علت حضور نیروهای صهیونیستی در لبنان بود. وی افزود که کابینه کنونی رژیم صهیونیستی نمی‌فهمد که جنگ به خودی خود هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به یک راه‌ حل سیاسی و دیپلماتیک است.

کد مطلب 6847881

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    نظرات

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
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      پاسخ
      ایهود باراک از جناح سیاسی چپ اسراییل خواهان ادامه روند توافق اسلو می باشد.

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