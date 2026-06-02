به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در بازدید مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور از مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی، آخرین دستاوردهای فنی و سامانههای نظارتی این وزارتخانه مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این بازدید، مدیران مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی گزارش جامع و عملکردی از روند فعالیت سامانههای کلیدی حوزه کشاورزی ارائه دادند.
یکی از محورهای اصلی این گزارش، پایش هوشمند زنجیره تأمین طیور بود که با هدف کنترل دقیق میزان تولید، جوجهریزی و مدیریت توزیع در کشور صورت میگیرد.
در بخش دیگری از این ارائه، قابلیتهای «سامانه سامکا» (سامانه اطلاعات مکانی کشاورزی ایران) و «سامانه جامع پهنهبندی» تشریح شد. این سامانهها به عنوان ابزارهای زیربنایی، امکان رصد دقیق بهرهبرداران، سطوح زیرکشت و مدیریت دقیق منابع در پهنههای کشاورزی سراسر کشور را فراهم میآورند.
همچنین در این بازدید، ظرفیتهای این مرکز برای پایش وضعیت مراتع کشور و نحوه پیادهسازی و نظارت بر «الگوی کشت» به بحث گذاشته شد. تحلیل دادههای ماهوارهای و اطلاعات میدانی در این سامانهها، امکان تصمیمگیری دقیقتر در خصوص تخصیص منابع آبی و افزایش بهرهوری تولید را فراهم کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، ضمن تأکید بر نقش حیاتی این دادهها در امنیت غذایی و مدیریت بازار، اظهار داشت: یکپارچهسازی اطلاعات موجود در این سامانهها و انتقال تحلیلهای آنها به استانها، به استانداران و تیمهای اقتصادی استان کمک میکند تا با دقت بیشتری نسبت به مدیریت زنجیره تولید و تنظیم بازار محصولات استراتژیک عمل کنند.
وی با استقبال از پیشرفتهای صورتگرفته در مرکز پایش، بر ضرورت تقویت ارتباط برخط میان این سامانهها و ساختارهای اقتصادی وزارت کشور تأکید کرد تا از این طریق، انحرافات احتمالی در زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی با سرعت بیشتری شناسایی و اصلاح شود.
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