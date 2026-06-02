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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

هوشمندسازی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با بهره‌گیری از داده‌های کشاورزی

هوشمندسازی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با بهره‌گیری از داده‌های کشاورزی

در راستای تقویت نظارت‌های داده‌محور بر زنجیره تولید و تنظیم بازار کالاهای اساسی، بر هوشمندسازی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با بهره‌گیری از داده‌های کشاورزی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در بازدید مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور از مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی، آخرین دستاوردهای فنی و سامانه‌های نظارتی این وزارتخانه مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این بازدید، مدیران مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی گزارش جامع و عملکردی از روند فعالیت سامانه‌های کلیدی حوزه کشاورزی ارائه دادند.

یکی از محورهای اصلی این گزارش، پایش هوشمند زنجیره تأمین طیور بود که با هدف کنترل دقیق میزان تولید، جوجه‌ریزی و مدیریت توزیع در کشور صورت می‌گیرد.

در بخش دیگری از این ارائه، قابلیت‌های «سامانه سامکا» (سامانه اطلاعات مکانی کشاورزی ایران) و «سامانه جامع پهنه‌بندی» تشریح شد. این سامانه‌ها به عنوان ابزارهای زیربنایی، امکان رصد دقیق بهره‌برداران، سطوح زیرکشت و مدیریت دقیق منابع در پهنه‌های کشاورزی سراسر کشور را فراهم می‌آورند.

همچنین در این بازدید، ظرفیت‌های این مرکز برای پایش وضعیت مراتع کشور و نحوه پیاده‌سازی و نظارت بر «الگوی کشت» به بحث گذاشته شد. تحلیل داده‌های ماهواره‌ای و اطلاعات میدانی در این سامانه‌ها، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر در خصوص تخصیص منابع آبی و افزایش بهره‌وری تولید را فراهم کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، ضمن تأکید بر نقش حیاتی این داده‌ها در امنیت غذایی و مدیریت بازار، اظهار داشت: یکپارچه‌سازی اطلاعات موجود در این سامانه‌ها و انتقال تحلیل‌های آن‌ها به استان‌ها، به استانداران و تیم‌های اقتصادی استان کمک می‌کند تا با دقت بیشتری نسبت به مدیریت زنجیره تولید و تنظیم بازار محصولات استراتژیک عمل کنند.

وی با استقبال از پیشرفت‌های صورت‌گرفته در مرکز پایش، بر ضرورت تقویت ارتباط برخط میان این سامانه‌ها و ساختارهای اقتصادی وزارت کشور تأکید کرد تا از این طریق، انحرافات احتمالی در زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی با سرعت بیشتری شناسایی و اصلاح شود.

کد مطلب 6848296

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