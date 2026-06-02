به گزارش خبرگزاری مهر، امین البرعی دستیار مدیر اداره ارشاد معنوی در نیروهای مسلح یمن در گفتگو با شبکه قدس، اعلام کرد که یمن صرفاً یک جبهه پشتیبانی نیست، بلکه یک شریک واقعی است که معادلات خود را در خشکی، دریای سرخ، دریای عرب، تنگه باب‌المندب و عمق خاک دشمن، به آن تحمیل می‌کند.

البرعی تصریح کرد: هرچه ظلم و تجاوز اشغالگران در لبنان یا فلسطین بیشتر شود، گزینه‌های میدانی ما که فراتر از انتظارات است، افزایش می‌یابد. ما بر اساس برآوردهای استراتژیک دقیق عمل می‌کنیم و دستمان روی ماشه است.

البرعی ضمن برقراری ارتباط بین حملات اسرائیل به لبنان و شکست اهداف جنگ در غزه، گفت که دستور تخلیه صادر شده توسط اشغالگران برای ضاحیه جنوبی بیروت و سپس عقب‌نشینی از آن، نشان‌دهده سردرگمی و تلاش تل آویو برای بازسازی قدرت بازدارندگی است.

وی با تاکید بر اینکه حساب کردن بر روی جداسازی جبهه‌های رویارویی، یک استراتژی مأیوسانه صهیونیستی است، تاکید کرد که آنچه به عنوان وحدت جبهه‌ها شناخته می‌شود، دیگر صرفاً یک شعار سیاسی نیست، بلکه به یک واقعیت میدانی تبدیل شده است که از طریق هماهنگی مستمر بین طرف‌های محور مقاومت تجسم می‌یابد. هر کس روی شکستن اراده ما حساب کند، متوجه می شود که ما به یک کابوس استراتژیک تبدیل شده‌ایم که دشمن را در هر وجب از خاورمیانه تعقیب می‌کنیم.

البرعی با اشاره به عملیات‌هایی که طی ماه‌های گذشته در گذرگاه‌های دریایی انجام شده، به داشتن توانایی‌های ناشناخته انصار الله اشاره و تاکید کرد که آنچه در دریای سرخ، دریای عرب و تنگه باب‌المندب و حمله به عمق اسرائیل نشان داده شد، تنها بخش محدودی از امکانات موجود را نشان می‌دهد. وی افزود: دشمن می‌داند که اگر تصمیم به ورود به جنگ مستقیم بگیریم، غافلگیری‌های ما برای تغییر چهره نبرد کافی است.

البرعی تأکید کرد که هماهنگی بین انصارالله و سایر طرف‌های محور مقاومت به طور مستمر و در سطوح مختلف انجام می‌شود و ارتباط با نیروهای متحد در لبنان، فلسطین و ایران به صورت روزانه برقرار است. به گفته او، طرف‌های محور مقاومت به عنوان جبهه‌های جداگانه عمل نمی‌کنند، بلکه در چارچوب یک دیدگاه مشترک و اهداف واحد، با حفظ خصوصیت تصمیم میدانی هر طرف و در چارچوب استراتژی کلی برای مقابله با نفوذ آمریکایی- صهیونیستی در منطقه عمل می‌کنند.

این عضو انصار الله با اشاره به موضع بسیار ضعیف رسمی عربی در قبال جنگ در غزه، لبنان و ایران، انتقادات شدیدی را به برخی رژیم‌های عربی وارد و اعلام کرد که مواضع آنها نشان‌دهنده وابستگی به آمریکا است.

وی افزود که همگرایی با اشغالگران یا اتخاذ سیاست‌های آمریکا در منطقه، یک عقب‌نشینی اخلاقی و سیاسی است که با گرایش‌ افکار عمومی عربی سازگار نیست. در همین راستا تجمعات مردمی و مواضع حامی مقاومت در برخی کشورهای عربی و اسلامی، نشان‌دهنده ادامه حمایت مردمی از مسئله فلسطین است.

البرعی جنگ کنونی را یک نقطه عطف در تاریخ منطقه معرفی و تأکید کرد که انصار الله خود را بخشی از نبرد دفاعی مرتبط با آرمان فلسطین می‌داند.

وی افزود که حساب کردن بر شکست اراده انصارالله جواب نخواهد داد و این جنبش به توسعه قابلیت‌های نظامی خود، از جمله صنایع موشکی و پهپادها و تقویت عرصه آگاهی و ایمان به عدالت آرمانی که برای آن می‌جنگند، ادامه می‌دهد.