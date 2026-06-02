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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

اسپانیا: تشدید خشونت در جنوب لبنان نقض حاکمیت این کشور است

اسپانیا: تشدید خشونت در جنوب لبنان نقض حاکمیت این کشور است

وزیر خارجه اسپانیا در واکنش به ادامه تجاوزگری های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم لبنان گفت: تشدید خشونت در جنوب لبنان غیرقابل توجیه و نقض حاکمیت این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا در واکنش به ادامه تجاوزگری های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم لبنان گفت: تشدید خشونت در جنوب لبنان غیرقابل توجیه، نقض حاکمیت این کشور و مانع مذاکرات مستقیم است.

وزیر امور خارجه اسپانیا در ادامه خواستار توقف ادامه تجاوزگری های اشغالگران قدس علیه بیروت شد.

این در حالیست که ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر از ساکنان شهر نبطیه در جنوب لبنان خواست تا منازل خود را تخلیه کنند و به شمال رود الزهرانی بروند.

ارتش اشغالگر خطاب به ساکنان شهر نبطیه مدعی شد: به علت نقض آتش بس از سوی حزب الله، ارتش مجبور به حمله است. برای حفظ سلامتی تان منازلتان را فورا ترک کنید و به شمال رود الزهرانی بروید. هر آنکه در نزدیکی مراکز حزب الله باشد جانش در خطر است.

وزارت بهداشت لبنان نیز از شهادت ۶ نفر از جمله ۲ کودک و زخمی شدن ۴ نفر دیگر در حمله رژیم صهیونیستی به المروانیه در جنوب لبنان خبر داد.

کد مطلب 6848256

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